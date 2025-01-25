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Экономика 25 января 2025 06:30

КАМАЗ возглавил рейтинг марок по количеству грузовиков

КАМАЗ возглавил рейтинг марок по количеству грузовиков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КАМАЗ — по-прежнему самый массовый бренд в парке грузовиков России. По состоянию на 1 января 2025 года в стране числятся 693 569 грузовых машин татарстанской автокомпании, сообщает «Автостат».

В топ-10 марок по количеству числящихся грузовиков также вошли «ГАЗ» (357,8 тыс. авто), «МАЗ» (171,3 тыс.), Volvo (112,3 тыс.), «Урал» (105,5 тыс.), MAN (104,3 тыс.), SCANIA (96,2 тыс.), «ЗИЛ» (87,4 тыс.), ISUZU (84,8 тыс.) и MERSEDES (84,5 тыс.).

В России по состоянию на начало 2025 года числится 2 572 122 грузовых авто. За последние полгода эта цифра выросла на 2%. Причем из общего количества грузовиков более 1,4 млн единиц или 56% приходится на отечественные марки и 1,1 млн (44%) – на иностранных производителей.

фото: «Автостат»

#камаз #топ #грузовики #производство #Россия
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