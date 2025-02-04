Названа марка авто, которая подешевела в январе сильнее всего

Новые машины GAC в январе 2025 года упали в цене на 31,7% в сравнении с аналогичным месяцем 2024-го. Также сильно подешевела Voyah – на 30,9%, а «тройку» самых подешевевших марок замкнул «Москвич» (–18,6%). На четвертом месте по этой динамике – BMW (–17,5%), пишут «Известия».

Если рассматривать конкретные модели, то сильно «упали» в цене кроссоверы Voyah Free (-22,5%), «Москвич 3» (-18,4%) и «Москвич 6» (-18,1%). В «пятерку» по данному показателю также попали кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (-14,6%) и Lada Largus (-13,9%).

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