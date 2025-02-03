Назван доход таксиста в Казани

В Казани таксисты зарабатывают в среднем 85 тыс. рублей. По данным Минтранса РТ, в реестре перевозчиков числится больше 1 тыс. юридических лиц и почти 15 тыс. авто, пишет ТНВ.

При этом, по словам казанского таксиста Василия Федосеенкова, в такси сейчас цены трех-пятилетней давности. За это время подорожали и бензин, и запчасти. И на сегодняшний день почти 50% заработанного тратится на ТО автомобиля, утверждает он, выразив надежду на то, «что будет лучше».

Руководитель казанской компании такси «Мой межгород» Денис Астафьев считает, что цены еще поднимут из-за дефицита водителей. Также эксперты отрасли отмечают, что может вырасти и зарплата таксистов, что сделает работу привлекательнее в глазах россиян.

Ранее называлась самая аварийная марка авто.