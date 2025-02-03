Названа самая аварийная марка авто

Чаще всего в 2024 году участниками аварий становились водители ВАЗ/Lada (17,6%), «Тойота» (7,9%), «Хендай» (6,6%), «Киа» (5,8%) и «Рено» (4,6%).

Причем самыми аварийными водителями стали мужчины 35–44 лет (по их вине в 2024-м зафиксировано 30% ДТП), пишут «Известия».

Также увеличилась за год доля аварий по вине мужчин (с 80% до 83%). А среди женщин доля виновниц снизилась на 20%. Чаще всего ДТП случались в Москве (8,77%). В топ наиболее аварийных регионов в прошлом году попал и Краснодарский край (7%).

Еще за год выросла доля ДТП с участием такси, каршеринга, доставщиков и других представителей корпоративных автопарков (с 17% до 18%). Пик аварий зафиксировали в январе 2024-го — 14,7% ДТП по ОСАГО. Самым аварийным днем признана пятница — вероятность попасть в ДТП страховщики оценили в 16,24%.