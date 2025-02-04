Единственный в Татарстане кабриолет MG cit car продают почти за 4 млн рублей

В Челнах продают желтый кабриолет MG сit cаr на базе «фольксвагена». Стоимость раритета – 3,8 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

По словам продавца, автомобиль привезли из Америки и «второго такого в Татарстане нет». Сейчас машина стоит на российском учете.

Отмечается, что авто – реплика (копия, которая снята с оригинала). Кузов у машины – из стеклопластика, а крыша накрывается.

Данное транспортное средство 1973 года выпуска, но пробег за эти 52 года составил всего 24 720 км. Под капотом у машины – двигатель объемом 1.8 литра и мощностью 92 лошадиных силы.

Английская компания MG («Morris Garage») известна тем, что на протяжении всей своей истории производила небольшие и популярные во всем мире классические спортивные автомобили. Позже данный автопроизводитель стал частью концерна British Motors Corporation. (BMC), которая, в свою очередь, спустя время стала подразделением Austin-Morris.

Ранее сообщалось, что в Казани продают самодельное авто за 7,5 млн рублей.