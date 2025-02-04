news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 февраля 2025 07:00

Единственный в Татарстане кабриолет MG cit car продают почти за 4 млн рублей

В Челнах продают желтый кабриолет MG сit cаr на базе «фольксвагена». Стоимость раритета – 3,8 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

По словам продавца, автомобиль привезли из Америки и «второго такого в Татарстане нет». Сейчас машина стоит на российском учете.

Отмечается, что авто – реплика (копия, которая снята с оригинала). Кузов у машины – из стеклопластика, а крыша накрывается.

Данное транспортное средство 1973 года выпуска, но пробег за эти 52 года составил всего 24 720 км. Под капотом у машины – двигатель объемом 1.8 литра и мощностью 92 лошадиных силы.

Английская компания MG («Morris Garage») известна тем, что на протяжении всей своей истории производила небольшие и популярные во всем мире классические спортивные автомобили. Позже данный автопроизводитель стал частью концерна British Motors Corporation. (BMC), которая, в свою очередь, спустя время стала подразделением Austin-Morris.

Ранее сообщалось, что в Казани продают самодельное авто за 7,5 млн рублей.

#ретро-автомобили #продажа #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

3 февраля 2025
«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

3 февраля 2025