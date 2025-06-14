Находящаяся в Иране главный архитектор Казани сообщила, что с ней всё в порядке

Находящаяся сейчас в Иране главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила в своем Telegram-канале, что с ней всё в порядке.

«Друзья, со мной всё хорошо, не переживайте. Скоро увидимся», – написала главный архитектор столицы РТ.

Тухватуллина также поздравила соотечественников с Днем России, посетовав, что ей не удалось сделать это вовремя из-за не работавшего интернета.

Фото: t.me/ilsiiar_tukhvatullina

Ранее стало известно, что делегация Комитета по развитию туризма Казани и туроператоров столицы Татарстана во главе с руководителем организации Дарьей Санниковой отправилась в Иран с рабочей поездкой незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по этой стране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 13 июня объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел.

В ходе первых ударов ВВС Израиля был поражен крупнейший объект ядерной программы исламской республики, расположенный в городе Натанзе. Погибли многие иранские военачальники, а также несколько физиков-ядерщиков. Затем Израиль продолжил атаки на иранские объекты.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона «должна ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. Вечером 13 июня ИРИ начала ракетные обстрелы Израиля (название иранской операции – «Правдивое обещание 3»).