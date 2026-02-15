Наставник «Рубина»: Даку может быть готов к матчу с «Краснодаром»

Франк Артига

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Наставник казанского «Рубина» Франк Артига после победы над узбекским «Пахтакором» на третьем сборе в турецком Белеке рассказал, когда может вернуться в строй форвард Мирлинд Даку. Видео общения специалиста с журналистами опубликовала пресс-служба клуба.

«Даку и [Далер] Кузяев – это как раз те два игрока, которые травмировались после того, как мы приступили к работе. Вы знаете, у Кузяева – травма ребра. Несчастный случай, редкая травма для футбола. Что касается Даку: на первой же тренировке он неудачно наступил на мяч, получил повреждение. Травма мышечно-сухожильного характера, поэтому сложно назвать конкретные сроки», – пояснил наставник казанцев.

«Самое главное – как организм отреагирует на индивидуальную работу, которую он сейчас начал на поле. Если всё пройдет хорошо, если все пройдет без происшествий, то к первому туру против «Динамо-Махачкалы» я не уверен, что его стоит ждать, но к следующему туру, ко второму туру вполне может быть готов», – подчеркнул Артига.

Он также заметил, что еще перед началом сборов у «Рубина» было семь игроков, остававшихся травмированными достаточно долгое время. «И на самом деле было понятно, что им сложно будет быстро вернуться в строй. В частности, из-за травм у нас выбыли опорные полузащитники», – детализировал специалист ситуацию.

Вместе с тем, по его словам, «команда выкладывается полностью, старается показать свой максимум». «Сейчас у нас заканчиваются сборы, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация относительно усиления, относительно трансферов, как это всё у нас сработает», – добавил он.

Отдельно главного тренера казанцев спросили о сегодняшнем дебюте Дениля Мальдонадо, который впервые вышел на поле в составе команды – прежде ему мешала полученная в сентябре травма.

«<...> очень рад тому, как он работал. Как игрок он очень агрессивный, очень быстрый, обладающий всеми [нужными] качествами. <...> И я очень рад, что он провел матч после перерыва и сыграл 45 минут», – отметил Артиго.

Появление молодых игроков в концовке матча он объяснил желанием дать шанс начинающим футболистам. «Мы все понимаем, что путь от молодежной команды до основы достаточно длинный, но за счет работы всего можно достичь», – акцентировал специалист.

О забившем «Пахтакору» первый гол Жаке-Жюльене Сиве Артига сказал, что очень рад характеру его действий. «Он очень здорово помогает команде в единоборствах в фазе прессинга. Ну, и безусловно, для нападающего очень важно забивать голы», – констатировал он.

Франк Артига заверил, что рад и голу вернувшегося из аренды в «КАМАЗе» Даниила Моторина. Он сделал акцент на том, что «Рубин» должен исправить такой не слишком высокий показатель, как число забитых в чемпионате голов, а для этого должен забивать не только Даку. «<...> для нападающего гол – это нечто особенное», – подытожил специалист.

В чемпионате России «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице с 23 очками после 18 игр. Встречи премьер-лиги возобновятся 27 февраля. 28-го числа команда из столицы Татарстана сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо». Во втором туре 8 марта казанцы примут «Краснодар».