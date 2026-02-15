«Рубин» обыграл «Пахтакор» на сборах в Турции

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» обыграл узбекский «Пахтакор» в первом контрольном матче третьего сбора в турецком Белеке со счетом 2:0.

В первом тайме на 10-й минуте с передачи Дардана Шабанхаджая отличился французский нападающий казанцев Жак-Жюльен Сиве. Ударом головой форвард отправил мяч в ворота узбекистанской команды.

Под конец второго тайма, на 86-й минуте, преимущество «Рубина» увеличил нападающий Даниил Моторин с передачи Энри Мукбы.

Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет 20 февраля против «Оренбурга». Ранее в ходе сборов подопечные Франка Артиги обыграли казахстанский «Женис» (2:0), северомакедонскую «Стругу» (2:0), сербский ИМТ (3:1) и узбекистанский «Навбахор» (2:0).

В чемпионате России «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице. После 18 матчей у казанского клуба 23 очка. Лидером первенства остается «Краснодар», в активе которого 40 очков. Встречи премьер-лиги возобновятся 27 февраля, 28 февраля команда из столицы Татарстана сыграет с махачкалинским «Динамо».