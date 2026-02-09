Без Даку и Иву, но с большим пластом предстоящей работы: итоги вторых сборов для «Рубина»

Вторые сборы завершились для «Рубина» на позитиве: две победы, заигравший Сиве и шансы для молодежи – этого и ждали от Артиги. Но на фоне огромного количества травмированных, в том числе Даку и Иву, вопросов остается больше. Не оставили четкой картины и перестроения игры на новые рельсы. Подробности – в отчете «ТИ-Спорта» из Белека.





фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» и «Навбахор» устроили битву при Белеке

Вторые сборы «Рубина» сегодня подходят к концу, поэтому команда накануне уже была, что называется, в чемоданном настроении. На третьем сборе казанцы будут проживать уже в другом отеле.

Для заключительного матча вторых сборов, который прошел вчера, «Рубин» переехал на другое поле. Идеальный газон, выдержавший недели дождей, хорошо послужил команде, но был сменян на поле местного спортивного центра, на котором команда уже играла в прошлую зимнюю паузу. «Рубин» пошел навстречу сопернику – «Навбахору».

Тем удивительнее, что игра получилась такой напряженной и даже жесткой. Большое количество стычек, нарушений, падений и даже небольших конфликтов сопровождали этот матч. Порой от свистка судей игра просто разбивалась на отдельные осколки игровых эпизодов.

Судя по всему, матч уже расценивается командами не как рядовой поединок, а как возможность показать себя перед новым наставником. У «Навбахора», к слову, в декабре тоже был назначен новый наставник – Тимур Кападзе, так что игроки обеих команд «грызлись» на поле, будто это официальный поединок. В любом случае очевидно, что это был не тот «Навбахор», которого «Рубин» Юрия Уткульбаева разносил со счетом 6:0 три года назад.

После игры корреспондент «ТИ-Спорта» уточнил у Франка Артиги, с чем связана такая нервозность.

– Матч получился очень конфликтным, было много жестких стычек. О чем это говорит? О том, что команда уже ближе к сезону настроена серьезно и воспринимает такие игры не как обычные?

– Безусловно. Чем ближе мы к старту чемпионата, тем напряженнее становятся матчи. Футболисты понимают, что нужно биться за место в составе, отвоевывать себе позицию на поле. Поэтому игры получаются очень жесткими с точки зрения самоотдачи. И это здорово, когда есть такой уровень сопротивления – как у нас, так и у соперников.

Лазарет «Рубина» трещит по швам, Артиге нужны качественные усиления в среднюю линию

Первое, что бросилось в глаза еще перед началом матча, так это довольно внушительная группа игроков неиграющего состава. Они расположились по центру трибуны, и по визуальной оценке они могли бы составить еще целую команду: тут смотрели футбол Богдан Йочич, Иву и Мирлинд Даку. Тут же восседали Алексей Швед, Мальдонадо, Руслан Безруков, Александр Зотов, которые по-прежнему восстанавливаются от травм. С краю молчаливо сидел и Далер Кузяев. Как признается после игры Франк Артига, у полузащитника перелом ребра, поэтому клуб будет искать усиление в среднюю линию.

«К началу сборов у нас уже было восемь травмированных футболистов, и многие из них получили достаточно серьезные повреждения. Что касается Иву, то мы не можем назвать точную дату его возвращения – была проведена операция. Даку получил повреждение на одной из первых тренировок, и мы пока тоже не можем дать точных сроков. В целом рассчитываем и надеемся, что процесс восстановления пойдет быстрее, но проблема с травмами действительно есть.

Нужно ли усиление? Если говорить о конкретных позициях, то, наверное, в полузащиту. У нас есть травма Иву, травма Швеца, неожиданная травма Кузяева – перелом ребра. Возможно, этот вопрос мы постараемся обсудить со спортивным директором. Усиление в этом секторе не помешало бы», – признал Артига после матча.

Фото: Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Судя по увиденному в обеих играх второго сбора, нынешнему «перерожденному» «Рубину» не хватает прежде всего качества в центре. Команде недостает не только левого вингера, но и креативных диспетчеров, способных поддерживать атаки через средний пас. Центр поля – фундамент той модели игры, которую ставит испанец. Если в этой зоне не будет сильных исполнителей, весь тактический замысел рискует провалиться.

Пока же казанцам банально не хватает мастерства, чтобы контролировать ход матча. Защитники стараются подниматься высоко и разыгрывать мяч «низом», но под давлением все это разбивается о высокий процент брака. Сейчас казанская команда явно не действует на том уровне, который господин Франк видит у себя в голове. Если не усилить среднюю линию в ближайшее время, весенняя часть чемпионата может обернуться для «Рубина» большими проблемами.

Впрочем, еще непонятно, как вообще будет выглядеть команда, когда вернутся Мирлинд Даку и Иву. После двух сборов мы можем цитировать старый знаменитый мем: «Ничего не понятно, но очень интересно».

Сам Артига в разговоре с журналистами честно признавал, что нынешний состав был подобран под другую игровую схему, поэтому ожидать чего-то с ходу не стоит. Другой вопрос – способен ли состав под другую схему «надеть» на себя артиговский футбол.

«Безусловно, какие-то элементы и компоненты новой манеры игры уже можно увидеть сейчас. Но какие-то вещи требуют больше времени. Самое главное – мы познакомились с командой, ребята узнали мои требования и стараются их выполнять. Мы будем применять то, что необходимо, но нужно понимать: какие-то изменения внедряются быстрее, какие-то чуть дольше. Нужно запастись терпением. Состав подобран под определенный стиль, и мы не отказываемся от изменений, но их воплощение будет идти с разной скоростью. Те вещи, которые потребуют больше времени, мы будем терпеливо и планомерно отрабатывать», – пообещал Артига.

Фото: Эрик Добролюбов / «Татар-информ»

Молодые игроки прибавляют, но этого недостаточно

Именно с такой повышенной эпидемией травм и связывал испанский наставник «Рубина» тот факт, что он выпустил уже с первых минут ближайших резервистов. Чего только стоила атакующая линия, состоявшая из Энри Мукбы, Никиты Васильева и Даниила Моторина. Мукба и Васильев действовали на острие, Моторин – оттянутого.

«Мы были ограничены той когортой футболистов, которая была в наличии, – всего 18 человек. Поэтому после первого тайма мы сделали выбор в пользу молодых игроков. Соответственно, у них больше сил и здоровья. Поэтому мы решили дать им возможность провести на поле больше времени. Тем более это был шанс посмотреть, как молодые ребята проявят себя», – объяснял испанец.

Правда, за 20 стартовых минут матча разве только Васильев поучаствовал в чем-то похожем на опасность у чужих ворот. В основном же парни старались брать прессингом. В один момент вратарь «Навбахора» Юсупов издевательски на ложном движении обыгрывал Мукбу прямо на линии своих ворот и отдавал защитнику, но тут же подоспел Моторин, который вынудил ошибиться его. К истечению первого тридцатиминутного отрезка парни стали действовать интереснее и слаженнее, что в итоге вылилось в гол в начале второй тридцатиминутки. Никита Васильев отборолся за мяч слева в штрафной, прострелил вдоль ворот – мяч отрикошетил от защитника в ворота, а Мукба уже с ленточки добил.

Фото: rubin-kazan.ru

Интересно, что после 60 минут и практически перестроенного состава Васильев свое место сохранил и даже поучаствовал в классной атаке на 67-й минуте встречи. Он получил разрезающую передачу из глубины поля, выскочил на рандеву с вратарем, но завершающий удар получился очень слабым – будто из последних сил. Парни явно не готовы выдерживать такие длинные матчи даже на том уровне, который показывали в первом тайме.

Надо признать, что Никита в футболе Артиги явно чувствует себя более комфортно, чем при предыдущей модели игры. Игровой интеллект молодого полузащитника, по идее, должен позволить ему быстро освоиться в команде при испанском наставнике. 19-летний парень отмечается результативными действиями буквально в каждом втором товарищеском матче. Но физических сил на целые матчи в режиме Премьер-лиги им очевидно недостает. Работы у Артиги над парнями еще непочатый край.

Сиве оживает у Артиги. Шабанхаджай избавился от комплекса «скамеечника»

Зато прекрасно себя показывают в Турции на этих сборах два легионера «Рубина» – Дардан Шабанхаджай и Жак Сиве.

Дело даже не в шикарном голе, который они сотворили вдвоем на сотой минуте встречи. На контрасте с первым часом матча австрийский нападающий в принципе значительно оживил атаку «Рубина» и делает это из матча в матч. Дардан долгое время не мог пробиться в основной состав у Рашида Рахимова – у игрока и тренера были разные представления о том, каким способом добывается место в составе. Однако в последний год Рахимова в «Рубине» австриец получил хорошую игровую практику и стал одним из игроков основы, но от комплекса «скамеечника» так и не избавился. На сборах в Турции он явно раскрепостился. Будет ли он действовать так же уверенно в РПЛ?

Жак Сиве же, очевидно, цепляется за свой шанс у Артиги. Не самое удачное вхождение в казанский этап своей карьеры при Рашиде Рахимове уже подпортило ему репутацию среди болельщиков, но с приходом испанского специалиста и в условиях перегруженного лазарета, куда попал и Мирлинд Даку, француз использует свалившийся шанс по полной. Французский нападающий много прессингует, наматывает большой километраж за игру.

Фото: rubin-kazan.ru

Если первый гол в ворота «Жениса» вряд ли можно причислить к его заслугам – мяч просто попал в бедро после удара Рожкова, то вот второй мяч в ворота казахстанцев, когда он разыграл комбинацию с Ходжей, которую сам и завершил, а также вчерашний шедевр, разыгранный с Шабанхаджаем, оставляют надежду, что француз все-таки оправдает свое приобретение прошлым летом.