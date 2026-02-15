Артига после пятой победы на сборах: Хочется повторения результатов в официальных матчах

Франк Артига

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Наставник казанского «Рубина» Франк Артига после победы над узбекским «Пахтакором» на третьем сборе в турецком Белеке поделился видением перспектив команды. Видео его общения с журналистами опубликовала пресс-служба клуба.

»Мне точно хотелось бы видеть, чтобы результаты [на сборах] перенеслись на официальные матчи. Но самоотдача команды на высоте, и те изменения, которые мы вносим, какие-то детали… Команда максимально открыты, и мы готовы это воплощать», – подчеркнул специалист.

«Сейчас в оборонительном контексте, как вы могли видеть, команда старается действовать гораздо выше, агрессивнее, активнее, отбирая мяч. И я думаю, что таким образом мы будем ближе к воротам соперника, к созданию голевых моментов, чем в случае с низкой обороной», – уточнил Артига.

Сегодня «Рубин» обыграл узбекистанский «Пахтакор» в первом контрольном матче третьего сбора в Турции со счетом 2:0. Ранее казанцы победили казахстанский «Женис» (2:0), северомакедонскую «Стругу» (2:0), сербский ИМТ (3:1) и узбекский «Навбахор» (2:0). Следующий товарищеский матч они проведут 20 февраля против «Оренбурга».

В чемпионате России «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице с 23 очками после 18 игр. Встречи премьер-лиги возобновятся 27 февраля, 28-го числа команда из столицы Татарстана сыграет с махачкалинским «Динамо».