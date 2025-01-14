«Нас жгли, кидали бомбы»: житель Бавлов удостоен высоких наград в зоне СВО

Еще один татарстанский участник спецоперации отмечен государственными наградами. Две медали за время службы получил и контрактник из Бавлов Марат Фазлыев.

Участник войны в Афганистане, поэтому не смог остаться в стороне и отправился выполнять боевые задачи. Побывать в зоне СВО ему пришлось дважды. В первый раз – летом 2022 года – он добровольно заключил контракт с Министерством обороны на два месяца, служил старшим стрелком.

«Я уже знал, что такое война, какого-то огромного страха поэтому не испытывал. Больше боялся за ребят, которые в первый раз пришли воевать. Да, моментами страшно было, но нельзя показывать страх, потому что молодые бойцы равняются на нас — на афганцев. Из-за этого нужно перебарывать сомнения и воевать дальше», — говорит Марат.

Во время боев в Херсонской области Марат Фазлыев был удостоен медали «За доблесть», а после возвращения на Родину ему вручили ещё одну медаль — «За отвагу».

«Героем себя не считаю, каждый, кто пошел в зону СВО, — он уже герой, — поделился мнением боец. — Мы защищаем свою Родину, свои семьи. Там мы становимся как братья, потому что выполняем одно дело».

В мае 2023 года он повторно заключил контракт на полгода и отправился на передовую. На этот раз вместе с сослуживцами ему пришлось держать оборону на Кинбурнской косе.

«Мы приехали в часть — 57 человек, а некоторые из бойцов уехали на дембель. Командир говорит, ребята, надо себе блиндажи сделать. Выкопали блиндаж, замаскировали, все закрыли, сделали себе кровати, — вспоминает он. — Начали ходить на службу, первый пост был всего в 15 метрах от воды. Интересно получилось — море вроде есть, а купаться нельзя, все заминировано. Два часа на одном месте стоишь, два часа на другом, идешь, отдыхаешь и вечером опять идешь на свою смену охранять. Мы располагались в сосновом бору, нас жгли, кидали бомбы. Враг сжигал лес, вместе с лесом и нас. Мы выбегали, тушили быстренько, маскировались».

Шефская помощь от неравнодушных бавлинцев всегда доходила до адресатов. Марат говорит, что такие посылки согревали душу и дарили тепло родного дома. Дома бойца с нетерпением ждала супруга, переживала, молилась за него, ведь ему не всегда удавалось выходить на связь. Бывало, у бойца неделями не получалось дать какую-то весть о себе.

Марат — активный участник различных патриотических мероприятий в районе и республике, образец мужества и храбрости для подрастающего поколения.

«Вот сколько выступаю в библиотеках, в школах и часто слышу от ребят о том, что их папа крутой. Спрашиваю, а где он работает, говорят, да вот там-то, к примеру, он директор магазина. Я говорю им, крутой не тот, кто директор магазина, а тот папа, кто ушёл туда и там воюет, — рассуждает боец. — Ребята, говорю, надо идти в армию, чтобы в случае чего, чтобы вы знали, как заряжается автомат. Чтобы вы могли защищать свою Родину, свою семью».

Марат Фазлыев совсем скоро со своим лучшим другом снова отправится в зону СВО. На этот раз он намерен вернуться с победой.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.