«Нас не сломить!»: мама бойца из Лениногорска отвозит гумпомощь на СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Мама бойца Руслана, отдавшего жизнь за Родину, в камуфляжной форме своего сына ездит на СВО из Лениногорского района. Ольга Маковская доставляет гуманитарный груз военнослужащим на передовую, а также в госпитали.

«Когда Руслану были три года, со срочной службы вернулся мой младший братишка Тимур. Тогда мой сынишка впервые увидел армейскую форму. Он долго рассматривал ее, а потом с горящими глазами сказал: „Я буду солдатом!“. О службе в армии и военной карьере Руслан грезил всегда. Когда он достиг призывного возраста, буквально помчался в военкомат и потребовал повестку. Но медкомиссия отказала парню: перенесенный Русланом ковид дал осложнения, он заболел псориазом, что является противопоказанием для выполнения воинской службы», — рассказывает историю своего сына Ольга Маковская.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В тот день Руслан вернулся домой расстроенный.

«Он очень обиделся тогда на военкомат, так как мечтал взять в руки автомат, участвовать в военно-полевых сборах и марш бросках. Тогда Руслан принял решение, что должен выполнить свой гражданский долг в зоне специальной военной операции», — продолжает рассказ женщина.

Об этом он не раз говорил своей маме.

«Вокруг Руслана было много патриотически настроенных друзей, которые уже служили на передовой, сын рвался к ним», — вспоминает Ольга.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В итоге молодой человек получил поддержку товарищей и заключил контракт с Минобороны. 3 октября он позвонил маме и сообщил, что уходит на боевое задание, наступает так называемый «режим тишины». 15 октября Руслан Маковский погиб при выполнении задач спецоперации. Боец награжден орденом Мужества посмертно.

После тяжелой утраты Ольга Маковская решила стать волонтером. Она обратилась к начальнику филиала Фонда «Защитники Отечества» Наталье Менжаевой, которая познакомила ее с руководителем волонтерского движения «СВОих не бросаем» Светланой Салаховой. Координатор инициативной группы Светлана с самого начала СВО активно трудилась на благо бойцов и охотно откликнулась помочь Ольге Маковской.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Уже 25 апреля 2024 года Ольга взяла курс на передовую, на Ростов. Она надела форменную одежду своего сына, которую ей доставили после гибели Руслана. За рулем вездехода — ее муж Фирдус. Он сразу заявил Ольге: «Поедешь только со мной!».

Для транспортировки гуманитарного груза супруги приобрели трехметровый прицеп. В нем они традиционно везут одежду, носки, полотенца, подушки, медикаменты, продукты питания и маскировочные сети, сплетенные волонтерами группы «СВОих не бросаем». «Закроем наших героев Отечества от вражеского глаза», такой девиз у группы.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«295 маскировочных сетей в зоне СВО оберегают окопы, блиндажи, амбразуры, дзоты, военную технику, важные стратегические объекты, командные пункты и личный состав от противника от разведывательных дронов и других электроприборов, позволяющих вычислить дислокацию наших солдат», — рассказывает Светлана.

«„Закроем наших героев Отечества от вражеского глаза“, — такой тут девиз», — добавлила она.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Во вторую поездку Ольга с Фирдусом отвезли гуманитарный груз в 430-й полк, в том числе был доставлен мотоцикл с люлькой, которого бойцы очень ждали. На таком транспорте удобно эвакуировать раненых и доставлять их в госпиталь.

На этот раритетный «Иж» собрали деньги волонтеры группы «СВОих не бросаем». После этого семейная пара Фарит Гафиятов и Фания Галеева нашли на сайте объявлений этот редкий мотоцикл «Иж Планета 3», который продавался в поселке Алексеевское. Ночью они привезли его на своей машине с прицепом в Лениногорск, чтобы утром отправить на СВО. У военных такой ценный подарок вызвал бурю радости. Улыбки и большой отклик у бойцов вызывают и детские письма с искренними пожеланиями удачи и Победы.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

3 июня 2024 года Ольга Маковская и Фирдус Талипов награждены Государственной медалью «Участнику гуманитарного конвоя» от Минобороны Российской Федерации.

Командир военной части «Полевая почта» с позывным «Заяц» лично вручил награды и пожал волонтерам руки, когда они в очередной раз приехали на СВО с «гуманитаркой». Оказалось, что командир из Лениногорска. В его очередной отпуск Ольга и Фирдус подарили ему свою автомашину — УАЗ для успешного выполнения боевых задач.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Возвращаясь с СВО, волонтеры обещают бойцам и их командирам приехать еще и еще раз.

Они утверждают, что будут выполнять свой гражданский долг до тех пор, пока в этом будет необходимость.

«Нас не сломить!» — уверена мать героя Руслана Маковского.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.