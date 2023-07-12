Нарышкин: Вместе с директором ЦРУ думали, что делать с Украиной

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и руководитель Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в конце июня провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине. Об этом рассказал сам глава российской спецслужбы, передает ТАСС.

«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня (инициированная Евгением Пригожиным попытка мятежа группы «Вагнер» — прим. Т-и). Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», — заметил Нарышкин.

«Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — подчеркнул глава СВР, уточнив, что разговор длился «около часа».

При этом Нарышкин пояснил, что возможность его личной встречи с директором ЦРУ сохраняется, как и дальнейших телефонных переговоров. Вместе с тем, по его словам, стороны никак не затронули тему визита Бернса в Киев, будто бы состоявшегося в июне.

Ранее главы российской и американской разведок провели встречу на территории Турции 14 ноября прошлого года. Позднее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она позволила предотвратить эскалацию ситуации. По информации тогдашней временной поверенной в делах США в Москве Элизабет Руд, речь шла об управлении ядерными рисками. По информации главы СВР, обсуждалась и ситуация на Украине. При этом Бернс счел беседу «довольно удручающей» из-за «дерзости и высокомерия» коллеги, а Нарышкин — достаточно комфортной и содержательной.