Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ и рассказал, что на ней обсуждалось

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин действительно встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом – это подтвердил сам глава СВР. По его словам, со своим американским коллегой он обсуждал ядерную безопасность и украинский конфликт.

О том, что у России и США есть канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб ранее заявляла временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

«Со своей стороны подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим»», – сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Встреча Нарышкина и Бернса проходила в Анкаре, писали СМИ. Как позднее заявил турецкий Президент Реджеп Тайип Эрдоган, она позволила предотвратить эскалацию ситуации.