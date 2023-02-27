Нарышкин ответил на слова главы ЦРУ о вызывающем поведении на переговорах

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отреагировал на слова директора ЦРУ США Уильяма Бернса, что он вел себя «дерзко и высокомерно» во время их последней беседы в столице Турции Анкаре, сообщает РИА Новости.

По словам Нарышкина, переговоры продолжительностью более 2,5 часа проходили в комфортной обстановке и были содержательными. «<…> и одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно», — подчеркнул директор СВР.

Нарышкин также заметил, что уважает Бернса «и как очень опытного, искусного дипломата, и как своего коллегу, имеющего, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления».

До этого Бернс в интервью телеканалу CBS News назвал встречу с российским коллегой осенью прошлого года «довольно удручающей». «Со стороны господина Нарышкина также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — констатировал он.

Встреча глав российской и американской разведок состоялась в Анкаре 14 ноября прошлого года. Позднее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она позволила предотвратить эскалацию ситуации. По информации тогдашней временной поверенной в делах США в Москве Элизабет Руд, речь шла об управлении ядерными рисками. По информации главы СВР, обсуждалась и ситуация на Украине.