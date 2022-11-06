Нарышкин: Есть основания считать, что СМС Трасс Блинкену касалось взрывов на Nord Stream

У России есть косвенные основания полагать, что СМС-сообщение Лиз Трасс «it’s done» («все сделано»), которое она отправила госсекретарю США Энтони Блинкену еще будучи на посту Премьера Великобритании, касалось подрыва на «Северных потоках». Об этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это [отправка СМС-сообщения] имеет основания под собой», – цитирует Нарышкина ТАСС.

На вопрос о том, что российской стороне можно ожидать от западных партнеров, директор СВР призвал россиян быть бдительными.

«Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», – сказал Нарышкин.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц ранее написал в Twitter, что Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение Энтони Блинкену после аварии на «Северных потоках». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает от Лондона ответа на появившуюся информацию.

29 октября Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобритании в планировании, обеспечении и реализации подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» 26 сентября. В британском оборонном ведомстве данное заявление назвали «выдумкой».