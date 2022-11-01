Захарова ждет ответ Лондона по поводу сообщения Трасс Блинкену после аварии с Nord Stream

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает реакцию Лондона на появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отправила сообщение американскому Госсекретарю Энтони Блинкену после диверсии на «Северных потоках».

«Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: „Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода „Северный поток“ со словами „it’s done“ („с ним покончено“)?“» — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, официальный ответ ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какую роль в теракте играют англосаксы.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение Энтони Блинкену после аварии на «Северных потоках».

29 октября Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобритании в планировании, обеспечении и реализации подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море 26 сентября. В британском оборонном ведомстве данное заявление назвали «выдумкой».