Минобороны Великобритании ответило на обвинение в подрыве «Северных потоков»

Министерство обороны Великобритании заявило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Обвинение со стороны Москвы там назвали «выдумкой».

Британское военное ведомство заявило на своей странице в «Твиттере», что, по их версии, «российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».

Напомним, сегодня Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобританиив планировании, обеспечении и реализации подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море 26 сентября.