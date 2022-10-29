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Ру Тат
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Политика
29 октября 2022  16:15

Минобороны Великобритании ответило на обвинение в подрыве «Северных потоков»

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Министерство обороны Великобритании заявило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Обвинение со стороны Москвы там назвали «выдумкой».

Британское военное ведомство заявило на своей странице в «Твиттере», что, по их версии, «российское министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».

Напомним, сегодня Минобороны РФ заявило об участии ВМС Великобританиив планировании, обеспечении и реализации подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море 26 сентября.

 

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