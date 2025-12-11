news_header_top
Культура 11 декабря 2025 09:59

Народному артисту РТ Ильдару Абдразакову присвоено звание «Народный артист России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народному артисту Татарстана Ильдару Абдразакову присвоено звание «Народный артист России». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В документе отмечается, что звание Абдразакову присвоено за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее артист стал обладателем госпремии в области литературы и искусства. Тогда глава государства назвал Абдразакова одним из самых востребованных оперных певцов современности.

