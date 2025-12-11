news_header_top
Общество 11 декабря 2025 09:28

Владимир Путин наградил четверых представителей Татарстана

Владимир Путин наградил четверых представителей Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград и присвоении почетных званий. В числе отмеченных за достижения в различных сферах – несколько представителей Татарстана.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

Народному артисту Татарстана Ильдару Абдразакову присвоено звание «Народный артист России» за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» удостоен глава Верхнеакташского сельского поселения Альметьевского района Александр Шатунов.

Директор Управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Миндортрансе РТ Эдуард Данилов удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».

