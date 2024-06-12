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Путин вручил госпремию народному артисту РТ Ильдару Абдразакову
Сегодня, в День России, Президент Владимир Путин по традиции вручил золотые медали «Герой Труда РФ» и Государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также премию за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает пресс-служба Кремля.
Среди лауреатов госпремии в области литературы и искусства — заслуженный артист России, народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков, которого Путин назвал одним из самых востребованных оперных певцов современности.
«Воспитание будущих поколений сделал частью своей насыщенной творческой жизни блистательный мастер вокального искусства Ильдар Амирович Абдразаков. — сказал глава государства. — Один из самых востребованных оперных певцов современности, он создал Фонд поддержки молодых талантов и, несмотря на гастроли и спектакли, кропотливо ищет и пестует юные дарования».
Президент поблагодарил Абдразакова за возрождение традиции исполнения оперными артистами песен военных лет, отметив, что концертная программа музыканта имела огромный успех, в том числе у молодежи.
«Это очень важно для сохранения памяти о подвиге поколения победителей, сокрушивших нацизм», — посчитал Путин.
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