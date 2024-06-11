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Народный артист РТ Ильдар Абдразаков удостоен Госпремии РФ в области искусства
Оперный певец Ильдар Абдразаков, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана и Татарстана, стал одним из лауреатов Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2023 год. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Ильдар Абдразаков отмечен «за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства».
Премии также удостоены скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин — «за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории». Именно эти два деятеля культуры являются создателями Ржевского мемориала Советскому Солдату.
В свою очередь руководитель музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов отмечены «за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля».
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