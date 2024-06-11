Народный артист РТ Ильдар Абдразаков удостоен Госпремии РФ в области искусства

Ильдар Абдразаков

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Оперный певец Ильдар Абдразаков, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана и Татарстана, стал одним из лауреатов Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2023 год. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Ильдар Абдразаков отмечен «за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства».

Премии также удостоены скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин — «за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории». Именно эти два деятеля культуры являются создателями Ржевского мемориала Советскому Солдату.

В свою очередь руководитель музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов отмечены «за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля».

Государственная премия считается высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры в России. Она в 1992 году унаследовала это название от Госпремии РСФСР. Кроме денежного вознаграждения (с 2020 года это 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак и фрачный знак.