«Народ и армия едины»: Магдеев рассказал, как Челны помогают бойцам СВО

О поддержке, оказываемой Набережными Челнами бойцам в зоне спецоперации, рассказал на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» мэр города Наиль Магдеев.

«Набережные Челны — это город особенных, креативных и активных — людей. Комсомольская молодёжная стройка оставила свой след в истории, этот особый дух. Когда говорят народ и армия едины — это про Челны и челнинцев, которые сегодня не на словах, а на деле помогают Вооружённым силам Российской Федерации», — отметил он.

По словам Магдеева, сегодня порядка 2,5 тыс. челнинцев защищают рубежи нашей Родины. Все вопросы, связанные с жизнью и бытом семей военнослужащих, город взял на себя. Более 500 юных челнинцев, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, второй год ходят бесплатно в детские сады, свыше полутора тысяч учащихся питаются бесплатно. Более 700 человек сегодня находятся в летних оздоровительных лагерях за счёт бюджета города. Более 2 тыс. жителей города имеют бесплатные транспортные карты.

«Эта помощь достаточно большая. Кроме того, каждую молодую маму, чей муж находится в зоне специальной военной операции, ваш покорный слуга, мэр города Набережные Челны, встречает в родильном доме. 54 малыша уже прошли через мои руки. Я стал крёстным папой. Не путайте с крёстным отцом», — заявил градоначальник.

Каждой маме вручается 100 тыс. рублей.

«И это дело не в деньгах. Дело во внимании, которое мы оказываем молодым мамам, чьи мужья сегодня выполняют особую миссию в зоне специальной военной операции. И таких мер поддержки достаточно много в городе. Город активно вовлечён в поддержку семей военнослужащих», — поделился руководитель города.

Также Магдеев отметил, что город регулярно поддерживает воинские части. Он и сам недавно вернулся из зоны СВО, где встречался с бойцами.

«В июне и июле я встречался с нашими воинами. И безусловно, поддержка и внимание вселяют больше уверенности в то, что победа будет за нами, и в этом никаких сомнений нет», — резюмировал Наиль Магдеев.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн — в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.