Более 1 тыс. пакетиков чая приготовили новошешминцы для бойцов СВО

В деревне Чертушкино Новошешминского района в сельском Доме культуры сотрудники вместе с библиотекой и волонтерами изготовили для бойцов спецоперации более тысячи пакетиков ароматного травяного чая. Полевые и выращенные на собственном огороде травы, среди которых – мята, душица, мелиса, чабрец, иван-чай, собрали женщины. Далее травы высушили и разложили по небольшим пакетикам.

«Наш напиток напомнит бойцам о доме, о том, что их ждут здоровыми и невредимыми близкие люди. Пусть вкусный чай придаст ребятам сил», — говорят женщины.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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