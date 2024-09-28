«Напал дрон, УАЗ сгорел, спас 12 человек»: в Челнах бойцу СВО вручили новую машину

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах военнослужащему с позывным Рахим вручили автомобиль — «УАЗ». На передаче были сотрудники администрации Комсомольского района, предприниматели, волонтеры, родные и близкие мужчины.

Защитнику Отечества транспортное средство необходимо для выполнения боевых задач. Недавно боец проявил себя как храбрый военнослужащий, который мгновенно принял решение при атаке беспилотника, и бойцам удалось своевременно скрыться. Его действие помогло спасти жизни 12 боевым товарищам.

«Это было буквально месяц-полтора назад. 12 человек нас ехало, вновь прибывших я вез на передовую. И на нас напал дрон „Баба-Яга“. Я среагировал, заехал в лесополку, разгрузил пацанов, и мы скрылись. В этот момент произошло четыре прилета от „Бабы-Яги“, и „УАЗик“ сгорел», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жена бойца — Мария обратилась за помощью к администрации города и Комсомольского района. За короткий срок военному нашли подходящий УАЗ. Его предоставили предприниматели.

«Мы занимаемся продажей транспортных средств, вообще это наша специфика. Никак не могли остаться в стороне — нужно было помочь нашим ребятам. Хотелось хоть какую-то чуточку вклада своего внести», — поделилась предприниматель Гульназ Мингалимова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов отметил, что машина на ходу.

«Мы ее проверили, протестили. Безусловно, мы были бы рады, если бы она какую-то помощь там окажет, сохранит, может быть, здоровье. Может быть, где-то груз перевезут. Мы были бы этому, безусловно рады», — говорит Гульназ Мингалимова.

Свой вклад в общее дело внесли волонтеры и активисты. Они наполнили машину всем необходимым. Здесь и блиндажные свечи, и средства личной гигиены, и подушки, и одеяла, и многое другое.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Наши вот волонтеры, наши любимые женщины, герои тыла приготовили, сшили матрасы, подушки. Соответственно, одели в пододеяльники, наволочки», — рассказала активистка Любовь Кутузова.

Кстати, в первую посылку Мария отправила мужу браслет с их инициалами. В тот день они созвонились по видеосвязи, и влюбленные вместе надели их на руки, с тех пор не снимают их. До отпуска они не виделись 8 месяцев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В зону проведения СВО боец Рахим отправился в начале 2024 года. По словам мужчины, многие его друзья «за ленточкой». И он тоже решил, что должен быть среди них, помогать защищать Родину. Его родным это решение далось тяжело.

«Сначала не хотел говорить, потому что знает, что я... плакса. А потом сказал: „Мама, все равно я поеду“. Очень тяжело было его отпускать. Желаю, чтобы все дети приехали живыми и здоровыми», — говорит Миннурий, мама военнослужащего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Когда у него была возможность, он отвечал, а так я ему каждый день пишу, говорю, что любим, ждем, чтобы берег себя. Он говорит: „Я на выезд“, я говорю: „Береги себя! Мы тебя любим!“», — поделилась Мария.

К слову, у Рахима 24 сентября был день рождения. Ему исполнилось 33 года. Свой праздник он отметил вместе с родными. Пока он в отпуске, будет проводить время с ними. А затем снова отправится на передовую с посылками из Челнов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру