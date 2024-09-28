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«Напал дрон, УАЗ сгорел, спас 12 человек»: в Челнах бойцу СВО вручили новую машину
В Набережных Челнах военнослужащему с позывным Рахим вручили автомобиль — «УАЗ». На передаче были сотрудники администрации Комсомольского района, предприниматели, волонтеры, родные и близкие мужчины.
Защитнику Отечества транспортное средство необходимо для выполнения боевых задач. Недавно боец проявил себя как храбрый военнослужащий, который мгновенно принял решение при атаке беспилотника, и бойцам удалось своевременно скрыться. Его действие помогло спасти жизни 12 боевым товарищам.
«Это было буквально месяц-полтора назад. 12 человек нас ехало, вновь прибывших я вез на передовую. И на нас напал дрон „Баба-Яга“. Я среагировал, заехал в лесополку, разгрузил пацанов, и мы скрылись. В этот момент произошло четыре прилета от „Бабы-Яги“, и „УАЗик“ сгорел», — рассказал военнослужащий.
Жена бойца — Мария обратилась за помощью к администрации города и Комсомольского района. За короткий срок военному нашли подходящий УАЗ. Его предоставили предприниматели.
«Мы занимаемся продажей транспортных средств, вообще это наша специфика. Никак не могли остаться в стороне — нужно было помочь нашим ребятам. Хотелось хоть какую-то чуточку вклада своего внести», — поделилась предприниматель Гульназ Мингалимова.
Глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов отметил, что машина на ходу.
«Мы ее проверили, протестили. Безусловно, мы были бы рады, если бы она какую-то помощь там окажет, сохранит, может быть, здоровье. Может быть, где-то груз перевезут. Мы были бы этому, безусловно рады», — говорит Гульназ Мингалимова.
Свой вклад в общее дело внесли волонтеры и активисты. Они наполнили машину всем необходимым. Здесь и блиндажные свечи, и средства личной гигиены, и подушки, и одеяла, и многое другое.
«Наши вот волонтеры, наши любимые женщины, герои тыла приготовили, сшили матрасы, подушки. Соответственно, одели в пододеяльники, наволочки», — рассказала активистка Любовь Кутузова.
Кстати, в первую посылку Мария отправила мужу браслет с их инициалами. В тот день они созвонились по видеосвязи, и влюбленные вместе надели их на руки, с тех пор не снимают их. До отпуска они не виделись 8 месяцев.
В зону проведения СВО боец Рахим отправился в начале 2024 года. По словам мужчины, многие его друзья «за ленточкой». И он тоже решил, что должен быть среди них, помогать защищать Родину. Его родным это решение далось тяжело.
«Сначала не хотел говорить, потому что знает, что я... плакса. А потом сказал: „Мама, все равно я поеду“. Очень тяжело было его отпускать. Желаю, чтобы все дети приехали живыми и здоровыми», — говорит Миннурий, мама военнослужащего.
«Когда у него была возможность, он отвечал, а так я ему каждый день пишу, говорю, что любим, ждем, чтобы берег себя. Он говорит: „Я на выезд“, я говорю: „Береги себя! Мы тебя любим!“», — поделилась Мария.
К слову, у Рахима 24 сентября был день рождения. Ему исполнилось 33 года. Свой праздник он отметил вместе с родными. Пока он в отпуске, будет проводить время с ними. А затем снова отправится на передовую с посылками из Челнов.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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