Налоговики Нижнекамска организовали мини-цех по плетению браслетов выживания

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сотрудники нижнекамской налоговой инспекции организовали мини-цех по плетению браслетов выживания. Процесс организован прямо на рабочем месте. Однако браслеты изготавливаются только в свободное время.

Самое сложное в процессе — завязать первый узел, в народе его называют «чебурашка». Затем девушки узелок за узелком начинают плести основную часть. Спустя полчаса получается небольшой, но жизненно важный аксессуар — браслет выживания. При изготовлении используют веревку из паракорда, прочность материала — до 250 килограммов на разрыв. Чтобы полезная вещь всегда была под рукой, бойцы носят её на запястье.

«Он очень быстро расплетается, и в руках у бойца появляется веревка длиной около 5 метров. Его можно использовать при медицинской помощи, при укрытии, можно спасать друг друга, как жгут, например. Вообще у браслета выживания функций очень много», — рассказала старший налоговый инспектор межрайонной ФНС №11 Гульфия Гарифуллина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помимо этого, сотрудники инспекции не раз принимали участие во всероссийской акции «Своих не бросаем» и иных мероприятиях. Они изготовливают сухие души, участвуют в сборе гуманитарной помощи, которая затем отправляется военнослужащим в зону СВО.

«От лица всех сотрудников межрайонной ФНС и руководящего состава хочу передать самые теплые слова поддержки и благословения во время службы на фронте. Мы гордимся, что у нас есть такие сильные, мужественные защитники», — рассказала заместитель начальника межрайонной ФНС №11 Алсу Гизетдинова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Подобные мастер-классы проводят в общественном центре на Химиков, 72Б. Там же учат изготавливать сухие души и плести маскировочные сети. В городе уже есть несколько коллективов, которые занимаются этим на постоянной основе: студенты политехнического и нефтехимического колледжей, ученики коррекционной 18-й школы, воспитанники центра «Балкыш».

«Также приглашаем желающих нам помочь на Химиков, 72Б. Помогаем мы чем можем, приносим материал для сухого душа — простыни, наволочки — обязательно чистые, продукты и денежные средства, которые пойдут на закупку всех необходимых вещей», — поделилась волонтёр группы «Добрые сердца» Наталья Юркина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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