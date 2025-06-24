Наказание за убийства через четверть века: участники «бригады Феди» отправились в колонию

Верховный суд Татарстана сегодня вынес приговор по делу «бригады Феди». По версии следствия, бригада была частью крупной ОПГ «Перваки». Шестерых подсудимых, в том числе и двоих уже не живых участников ОПГ, суд признал виновными в нескольких убийствах и незаконном хранении оружия.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы все равно будем работать, это не конец»

Сегодня приговор выслушали четверо предполагаемых участников бригады «Феди», в том числе ее лидер – Фердинат Юсупов, то самый Федя. Его приговорили к девятнадцати с половиной годам колонии строгого режима. До приговора он находился на свободе, из зала суда сегодня его вывели в наручниках. На свободе до приговора находились еще двое – Сергей Сардаев и Леонид Андреев. Каждый из них получил по 13 лет колонии строгого режима. Единственный из подсудимых, кто находился в СИЗО, предполагаемый киллер ОПГ – Владислав Мухин – получил от суда 24 года лишения свободы.

Приговор сегодня зачитали и двоим участникам ОПГ, которых сегодня уже нет в живых. Виновным в убийствах и незаконном хранении оружия был признан Александр Ерусалимский, который был убит 4 июня 2002 года, и Валентин Лукоянов, который в 2021 году умер от коронавируса. Вердикт суда вместо них выслушали их родственники. Суд постановил прекратить уголовное преследование Ерусалимского и Лукоянова в связи с их смертью.

На процессе сегодня было многолюдно. Потерпевшие, родственники потерпевших и подсудимых. У аквариума для заключенных собралась целая группа поддержки. Фердинат Юсупов ободрительно поднимал палец вверх за прозрачным стеклом.

«Мы все равно будем работать, это не конец», – крикнул кто-то из родственников подсудимым.

«Я был бы доволен, если бы в декабре справил 57-летие своего брата»

На заседании, помимо прочих, присутствовал потерпевший Руслан Атнагулов – брат убитого главы казанского «Русского Радио» Тимура Атнагулова. Он выразил свое удовлетворение приговором, однако на вопрос журналистов, счастлив ли он, ответить не смог. За его плечами четверть века борьбы за справедливость – сегодня Руслан выглядел опустошенным.

«Я только доказываю правду, мне больше ничего не нужно. Более 25 лет. Убитый 7 августа 1999 года Тимур Атнагулов был моим родным братом. Я честно не рассчитывал, что приговор будет обвинительным. Я был полностью уверен, что дело развалено окончательно. Начиная с 2014 года следственная группа занималась только развалом дела. Лично на меня неоднократно оказывалось давление, чтобы я отказался от своих показаний. Сегодня я недоволен приговором. Слово: "доволен" прозвучит по отношению ко мне, другим потерпевшим – некорректно. Я был бы доволен, если бы в декабре справил 57-летие своего брата. Но он погиб, не дожив и до 32. Подсудимые сами слышали приговор суда, им с этим жить. Я давно никого ни в чем не виню, в суде я просто отстаивал справедливость», – рассказал Руслан Атнагулов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Общаясь с журналистами, Руслан поблагодарил всех, кто, по его мнению, все эти годы не давал делу развалиться. Выразил надежду, что ответственные за попытку затянуть процесс будут наказаны. В завершение он поблагодарил Верховный суд за принятое решение.

«Я хочу поблагодарить Сергея Старостина и Вадима Максимова, Сергея Сергеева, Вадима Маслова. Эти люди в силу своих должностных обязанностей вели расследование этого дела, не давали делу развалиться. В результате они поплатились своими карьерами, своей репутацией и благополучием. Надеюсь, что сегодняшний приговор хоть как-то поможет вернуть им доброе имя.

«26 лет судебных разбирательств»

Дело ОПГ «Перваки» не в первый раз доходит до суда. И даже не первый раз достигает своей кульминационной точки. Впервые бригада попала в суд еще в 2000 году, тогда они попались на незаконном хранении оружия – схрон обнаружили в подвале спортивной базы «Тимер». Тогда экспертиза не установила подлинность оружия и участники бригады вышли сухими из воды. Прокуратура вернула дело за неимением доказательств.

«По странным обстоятельствам дела против них сперва не завершались следствием, потом неоднократно возвращались прокуратурой. Ярким примером может послужить эпизод 2000 года по хранению оружия их бандой в спортивном комплексе “Тимер”, когда прокуратура вернула дело за отсутствием надлежащих доказательств. При этом к делу не было приложено заключение экспертизы находящегося там оружия», – говорил на одном из процессов брат убитого главы казанского «Русского Радио» Тимура Атнагулова Руслан Атнагулов.

В 2010 году стартовало новое дело – то самое, которое завершилось только сегодня. Те же статьи, те же эпизоды, те же подсудимые. В 2013 году суд присяжных вынес участникам бригады оправдательный приговор по этому делу. Тогда недовольные решением суда даже вышли в пикет, после чего Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор и вернул дело на доработку.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

За то время, что дорабатывалось дело, удалось доставить в Россию Владислава Мухина. Долгие 18 лет он находился в федеральном розыске, пока наконец не был экстрадирован из Болгарии в марте 2021 года. С того момента его взяли под стражу.

Подсудимые вновь собрались в суде только в 2022 году. Однако и тогда решить окончательно ничего не смогли. Вновь набранный суд присяжных пришлось распустить, присяжные начали пропадать. Кто-то уходил из дела сам, кто-то передавал записки, что больше не сможет в нем участвовать, а кто-то и вовсе пропадал, не оповестив никого о причинах. И вот с третьей попытки сегодня участникам ОПГ вынесли-таки окончательный приговор. В этот раз суд присяжных оказался не на их стороне. Присяжные постановили – из всех эпизодов признать недоказанным только одно из шести убийств, в которых обвиняли участников этой ОПГ.

Речь об убийстве директора автостоянки Станислава Васина. Он был убит на территории детского сада на улице Братьев Касимовых. Некто нанес ему смертельные удары ножом, после чего скрылся. По версии следствия, один из лидеров ОПГ – Лукоянов – желал получить себе бизнес покойного. Для этого он отдал приказ Ерусалимскому зарезать Васина, имитируя ограбление.

Причастность к каким-либо преступлениям подсудимые отрицали на протяжении 25 лет. Напомним, участникам бригады вменяли убийства шести человек, незаконную покупку и хранение оружия, а также бандитизм. Одним из эпизодов стало убийство директора «Русского Радио» Тимура Атнагулова. По версии следствия, Тимура и бригаду ранее связывала многоступенчатая бартерная сделка, в которой каучук меняли на шины, шины на автомобили, после чего машины продавались. Тимур решил разорвать эти отношения, за что был расстрелян неизвестным киллером на пороге собственной квартиры.

Еще один эпизод связан с убийством Владислава Татарова, предполагаемого лидера ОПГ «Калуга». По версии следствия, бригада ликвидировала Татарова в ходе борьбы за власть и влияние в Казани.

Так или иначе, но приговоры, пусть и спустя четверть века, вынесены. Будут ли они обжалованы, станет известно в ближайшее время.