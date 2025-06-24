В Верховном суде Татарстана вынесли приговор участникам ОПГ «Перваки»
Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор участникам «Бригады Феди». Группировка появилась из большой ОПГ «Первогоровские» или «Перваки». По версии следствия, организована она была Фирдинатом Юсуповым, его и называли «Федей».
Участников группировки признали виновными в серии убийств, бандитизме, приготовлении к убийству, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.
Лидера ОПГ Фирдината Юсупова признали виновным и приговорили 19, 5 годам колонии строгого режима. Его соратники, Леонид Андреев и Сергей Сардаев, приговорены каждый к 13 годам.
Единственный заключенный под стражу подсудимый, предполагаемый штатный киллер криминальной группировки Владислав Мухин также был признан виновным и осужден к 24 годам лишения свободы. Двое подсудимых скончались до начала процесса — Александр Ерусалимский умер в 2002 году, Валентин Лукоянов в 2021 году.
Отметим, что это не первый процесс для «бригады». В 2013 году в Верховном суде РТ присяжные вынесли участникам группировки оправдательный приговор, который позднее был отменен судом. Судебная тяжба вновь возобновилась лишь в 2022 году, однако процесс быстро застопорился, пришлось распустить коллегию присяжных. И вот теперь, спустя годы, дело подошло к решающей стадии.