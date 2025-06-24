В Верховном суде Татарстана вынесли приговор участникам ОПГ «Перваки»

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор участникам «Бригады Феди». Группировка появилась из большой ОПГ «Первогоровские» или «Перваки». По версии следствия, организована она была Фирдинатом Юсуповым, его и называли «Федей».

Участников группировки признали виновными в серии убийств, бандитизме, приготовлении к убийству, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

Лидера ОПГ Фирдината Юсупова признали виновным и приговорили 19, 5 годам колонии строгого режима. Его соратники, Леонид Андреев и Сергей Сардаев, приговорены каждый к 13 годам.

Единственный заключенный под стражу подсудимый, предполагаемый штатный киллер криминальной группировки Владислав Мухин также был признан виновным и осужден к 24 годам лишения свободы. Двое подсудимых скончались до начала процесса — Александр Ерусалимский умер в 2002 году, Валентин Лукоянов в 2021 году.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Отметим, что это не первый процесс для «бригады». В 2013 году в Верховном суде РТ присяжные вынесли участникам группировки оправдательный приговор, который позднее был отменен судом. Судебная тяжба вновь возобновилась лишь в 2022 году, однако процесс быстро застопорился, пришлось распустить коллегию присяжных. И вот теперь, спустя годы, дело подошло к решающей стадии.