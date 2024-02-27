«Презумпция невиновности работает и для мертвых»: участники «Бригады Феди» снова в суде

В Верховном суде Республики Татарстан по новой стартовал процесс над участниками ОПГ «Перваки»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Оправдательный приговор, пропажа присяжных и возобновление судебного процесса»

Подозреваемые – Леонид Андреев, Сергей Сардаев, Владислав Мухин и Фердинат Юсупов. Кроме них в деле фигурируют убитый 4 июня 2002 года Александр Ерусалимский и умерший от коронавируса в 2021 году Валентин Лукоянов.

По версии следствия, все они – участники «Бригады Феди», названной в честь ее лидера, Фердината Юсупова. Она была образована в 1997 году, когда из-за разногласий ОПГ «Перваки» разделилась на три части: «Бригада Бибика», «Бригада Михалыча» и «Бригада Феди».

Основной костяк «Бригады Феди» был задержан еще в 2000 году. По подозрению в организации преступной банды, убийствах, хранении оружия и еще по нескольким статьям.

«По странным обстоятельствам дела против них сперва не завершались следствием, потом неоднократно возвращались прокуратурой. Ярким примером может послужить эпизод 2000 года по хранению оружия их бандой в спортивном комплексе “Тимер”, когда прокуратура вернула дело за отсутствием надлежащих доказательств. При этом к делу не было приложено заключение экспертизы находящегося там оружия», – рассказал «Татар-информу» брат убитого главы казанского «Русского Радио» Тимура Атнагулова Руслан Атнагулов.

Спустя 9 лет, в 2022-м, участники «Бригады Феди» снова оказались на скамье подсудимых Верховного суда РТ Фото: © «Татар-информ»

Впервые сегодняшние подсудимые оказались в Верховном суде в 2010 году. Те же люди, те же статьи, те же потерпевшие. За исключением Владислава Мухина, который на тот момент еще скрывался от следствия.

В 2013-м суд присяжных их оправдал, что спровоцировало пикет, на который вышли не согласные с приговором. Как выяснилось, тогда на решение присяжных повлияли.

Спустя 9 лет, в 2022-м, участники «Бригады Феди» снова оказались на скамье подсудимых Верховного суда РТ. За год до этого в Россию был экстрадирован Владислав Мухин (Муха) – по версии следствия, один из штатных киллеров бригады, так же как и Александр Ерусалимский. Муху задержали болгарские пограничники в 2020 году при попытке пересечь границу Болгарии с поддельным паспортом.

Стоит отметить, что все время, пока шли процессы по делу участников бригады, происходили мистические события. По странному стечению обстоятельств начали пропадать участники коллегии присяжных. Каждое заседание их количество уменьшалось, приходилось заменять ушедших запасными членами коллегии. И так до тех пор, пока без объяснения причин не явилась на очередное заседание последняя участница основного состава присяжных под номером 9. Ее заменить уже не смогли, поскольку и запасные присяжные тоже закончились.

Процесс возобновился только сегодня, после того как набрали новую коллегию присяжных заседателей. И начался он с того, что присяжные номер 7 и 9 не явились, отказавшись от участия в заседании.

«Оперативники, которые вели это дело и пытались наказать преступников по всей строгости закона, были уволены»

«Мне было известно, кто убил моего брата еще в 1999-м. Адвокаты подсудимых сегодня будут делать вид и выставлять все так, будто они борются с системой, хотя ситуация, скорее, обратная», – поделился Руслан Атнагулов.

По словам Руслана Атнагулова, он находится в постоянном противостоянии с участниками «Бригады Феди» уже более 25 лет. Все началось 7 августа 1999 года, когда его брат, известный бизнесмен, директор казанского «Русского Радио» Тимур Атнагулов был в упор расстрелян прямо напротив своей квартиры неизвестным киллером. По версии следствия, убийцей был Александр Ерусалимский. Он застрелил Тимура из пистолета Макарова, оснащенного глушителем, убийство произошло на глазах подруги Атнагулова. Девушка осталась невредимой, а преступник скрылся, бросив орудие убийства на подоконнике подъезда.

«После возвращения дела из Москвы та следственная группа, те оперативники, которые вели это дело и действительно пытались наказать преступников по всей строгости закона, были либо уволены, либо отправлены на пенсию» Фото: © «Татар-информ»

Убийство, по версии следствия, было связано с разрывом деловых отношений между «Бригадой Феди» и Тимуром. Из старых показаний Руслана, брата Тимура, можно узнать, что в какой-то период его брата с ныне подсудимыми связывала многоступенчатая бартерная сделка, в которой каучук меняли на шины, шины на автомобили, а авто поступали на реализацию.

Идиллия закончилась, когда банда приватизировала более 30 авто, после чего Тимур начал дистанцироваться от бывших партнеров. А когда он отказался брать «Бригаду Феди» в долю, после открытия «Русского Радио», его и вовсе пообещали «порвать».

«На меня оказывалось давление со стороны следователей, доходила информация о том, что подсудимые оказывают давление на присяжных. После возвращения дела из Москвы та следственная группа, те оперативники, которые вели это дело и действительно пытались наказать преступников по всей строгости закона, были либо уволены, либо отправлены на пенсию. Я до сих пор поддерживаю с ними связь», – рассказал Руслан Атнагулов.

Одиннадцать адвокатов на четверых живых и двоих умерших подсудимых

По словам Руслана, сдаваться он не собирается. С самого начала процесса сегодня он пошел в атаку на представителей защиты, обвинив их в связи и оказании влияния на присяжных заседателей. Очевидно, подкованный в вопросах права во время каждого своего выступления Руслан смотрелся достаточно уверенно.

«Я бы хотел вас попросить, чтобы вы при вынесении вашего вердикта, при принятии вашего юридически важного решения опирались только на то, что услышите в этом зале. Я здесь стою перед вами сейчас, потому что знаком с материалами дела не понаслышке и я уверен в виновности подсудимых, уверен, что вы разделите мои убеждения», – обратился к присяжным заседателям Руслан Атнагулов.

Подозреваемые находятся на свободе, не под стражей. Все, кроме Мухина Фото: © «Татар-информ»

Кроме Атнагулова сегодня на заседании присутствовали еще трое потерпевших. Одна из них – дочь убитого Вячеслава Татарова, бизнесмена и лидера группировки «Калуга». Именно она первой обнаружила тело отца, когда его расстреляли в собственной машине. На тот момент ей было 13 лет.

Сегодня во время речи одного из многочисленных защитников подсудимых у нее сдали нервы. Почти всю первую часть процесса она вытирала слезы и молчала ровно до момента реплики адвоката о том, что они вовсе не враги стороне потерпевших и совсем не понимают моментально возникшей неприязни к адвокатам.

«Потому что вы – “Первогоровские”. 26 лет это все длится, 26 лет эти люди избегают наказания», – сказала дочь Татарова.

После срыва судья попросил ее удалиться из зала, был объявлен пятиминутный перерыв. Уже второй за первую половину дня. До этого перерыв в заседании устроили из-за того, что Фердинат Юсупов почувствовал себя плохо.

К слову, подозреваемые находятся на свободе, не под стражей. Все, кроме Мухина.

«Защита ходатайствует о том, чтобы Владиславу Мухину была дана возможность выступать хотя бы на трибуне в суде. Потому что, очевидно, все присяжные заседатели относятся к нему предвзято из-за того, что он за пределами нормальной человеческой досягаемости. Они уже тогда смотрели на него как на животное в зоопарке», – сказал адвокат Мухина.

Всего адвокатов было одиннадцать, включая защитников умерших Александра Ерусалимского и Валентина Лукоянова.

«Я прошу обратить вас внимание на то, что в зале моего доверителя нет и не будет, вы не сможете выслушать его отношения к предъявленному обвинению либо задать ему вопрос. Это не значит, что по отношению к мертвому не работает принцип презумпции невиновности. Родственники Лукоянова настаивали на продолжении расследования в целях защиты его чести и доброго имени. И я уполномочена донести до вас позицию Лукоянова, которую он отстаивал более десяти лет», – сказала адвокат Валентина Лукоянова.

Все адвокаты в один голос твердили о невиновности своих подзащитных. Так или иначе, процесс обещает быть длинным. «Татар-информ» будет следить за развитием событий.