«Мама, папа весь в крови!»: подробности убийства 20-летней давности членами ОПГ «Перваки»

По третьему кругу рассматривается резонансное дело известной в Казани группировки «Перваки». На их счету убийства казанских бизнесменов и владельца «Русского радио». В этот раз на скамье подсудимых оказались четверо, еще двое уже умерли. Репортаж «Татар-информа» о криминальных буднях «Перваков» и воспоминаниях вдовы убитого бизнесмена.

Дело «Перваков» рассматривается в Верховном суде Татарстана Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

На счету «Перваков» убийства лидеров других банд и основателя «Русского радио»

Дело нашумевшей казанской группировки «Перваки» рассматривает Верховный суд Татарстана. Накануне членам банды огласили обвинительное заключение. На их счету десятки эпизодов бандитизма, убийств, незаконного хранения и приобретения оружия. Жертвами «Перваков» были лидеры других казанских группировок, бизнесмены, в том числе основатель «Русского радио» Тимур Атнагулов. Его застрелили в подъезде своего дома в 1999 году. Дело рассматривается с участием присяжных.

На скамье подсудимых четверо: Сергей Сардаев, Леонид Андреев, Фирдинат Юсупов и Владислав Мухин. Еще двое – Александр Ерусалимский и Валентин Лукоянов – не дожили до суда. Первый был убит в 2002 году, второй скончался от коронавируса в 2021-м.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении убийств в период с 1997 по 2001 год. Также им вменяется организация и участие в банде. Организаторами банды, по версии следствия, являются Юсупов и Лукоянов», – уточнил старший прокурор отдела Прокуратуры РТ Наиль Уразбаев.

Выйти на след членов банды оперативникам удалось в 2010 году. Первым задержали Фирдината Юсупова. Его взяли на загородной даче. В захвате были задействованы десятки сотрудников правоохранительных органов, вертолет и катера. Лукоянов и Сардаев попались полицейским следом.

Группировка появилась в начале 80-х годов. За десять лет банда стала одним из лидеров криминального мира Казани. В 90-х годах у «Перваков» произошел раскол, группировка разделилась на две банды – Феди и Бибика.

На счету членов банды десятки эпизодов бандитизма, убийств, незаконного хранения и приобретения оружия Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Процесс по делу «Перваков» дошел до суда в третий раз

Впервые участники группировки оказались на скамье подсудимых в 2012 году. Тогда под суд пошли Фирдинант Юсупов, Валентин Лукоянов и Сергей Сардаев. Дело рассматривалось с участием присяжных, однако народные судьи вынесли в отношении членов банды оправдательный вердикт. Все трое были выпущены из-под стражи.

В 2013 году решение присяжных было обжаловано, дело начали рассматривать заново, но из-за нарушений его вернули на дополнительное расследование. За семь лет следствия дело обросло новыми эпизодами и фигурантами. В числе обвиняемых оказался Владислав Мухин, который 18 лет числился в розыске. В марте прошлого года его выдала Болгария. На данный момент это единственный подсудимый, который находится под стражей. Его интересы в суде представляют сразу два защитника, в том числе знаменитый адвокат Руслан Нагиев.

Сегодня в суде выслушали вдову и дочь Вячеслава Татарова Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Мама, папа лежит в машине весь в крови!»

«Мы никогда не обсуждали его рабочие дела. Я знала, что у мужа есть бизнес, но о каких-то проблемах не слышала. Вообще он не был конфликтным человеком. Он умел найти решение в любой ситуации. И знаете, то время в принципе было неспокойное, а занятие бизнесом подразумевало опасность», – рассказала супруга убитого «Перваками» бизнесмена и лидера ОПГ «Калуга» Вячеслава Татарова по кличке Янис.

Именно Мухина и Ерусалимского следствие считает исполнителями этого убийства. 16 октября 1998 года участники группировки дождались, когда мужчина выйдет из своего частного дома на улице Толстого и сядет в машину, после чего выстрелили в него, каждый по пять раз. Под пули едва не попал приятель Яниса – некий Евгений Трошин. Именно он в тот день приехал за ним на машине. Мужчина едва успел выбраться из автомобиля и убежать.

«В тот день у нас дома был праздник. Мы отмечали день рождения племянницы, была большая компания детей. В какой-то момент мы услышали хлопки, но не придали им значения. Подумали, что где-то запустили салют. Когда все пошли провожать ребят, моя дочь прибежала в дом обратно с криками: "Мама, папа лежит в машине весь в крови!"», – со слезами на глазах вспоминала женщина.

Как оказалось, поводом для расправы над Янисом стало его нежелание делиться отелем «Булгар» и Чеховским рынком. «Калужские» хотели поставлять в гостиницу своих «девочек по вызову» и взять под контроль торговые точки на рынке. Однако «Перваки» уступать злачные места не хотели.

Интересы Владислава Мухина в суде представляют сразу два защитника, в том числе знаменитый адвокат Руслан Нагиев (в центре) Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Накануне убийства пришел домой в бронежилете

То, что Вячеславу Татарову может грозить опасность, заподозрила его дочь за несколько дней до его убийства. На тот момент девочке было 13 лет, но детали она помнит во всех подробностях. Сегодня ее тоже допросили в суде.

«У нас была маленькая комната, куда отец приводил своих товарищей. Там он проводил с ними беседы, но нас туда не пускал. Помню, что за несколько дней до убийства отец пришел, быстро прошел в комнату и снял бронежилет. Попросил меня не говорить об этом маме», – рассказала суду дочь Татарова.

Именно она позже нашла своего отца убитым в машине.

«Когда мы вышли во двор, я заметила, что машина, на которой должен был уехать отец, все еще стоит. Внутри салона горел свет. Я подошла ближе и увидела, что он как-то странно лежит, лицо было искажено. Я подумала, что отец так дурачится. Подошла ближе и увидела, что он в крови», – вспоминала подробности случившегося дочь бизнесмена.

Что именно могло стать причиной убийства, девушка ответить не смогла. Так же, как и ее мать, она рассказала, что муж не рассказывал семье о своих делах, о каких-либо проблемах они даже не подозревали.

На следующих судебных заседаниях суд выслушает других потерпевших и свидетелей.