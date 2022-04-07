Приговор экс-проректору КАИ по делу о хищении миллионов: «Признать виновным и отпустить»

«Дело КАИ» наконец закрыто, трое подсудимых сегодня получили обвинительные приговоры и реальные сроки, однако за решеткой остался только один из них. Почему двое из осужденных уехали не в колонию, а вернулись домой – в репортаже «Татар-информа».

Вахитовский суд Казани поставил точку в громком «деле КАИ» о хищении 95 миллионов рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани поставил точку в громком «деле КАИ» о хищении 95 миллионов рублей. На скамье подсудимых – бывший проректор КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев, экс-директор фирмы «Нур-тех» Марат Галеев, а также экс-руководитель группы компаний «Нур» Загир Исрафилов.

Всех троих обвиняли в хищении 95 миллионов рублей, выделенных для исполнения госконтракта в 2011 году между Министерством образования и науки России и КНИТУ-КАИ. По версии следствия, часть денег была похищена при помощи «мертвых душ» – сотрудников компании-подрядчика «Нур-тех» фиктивно устраивали на работу в вуз, другая часть ушла в виде разницы в процессе выдачи китайского оборудования за оригинальную разработку.

Судебное следствие по делу началось еще в 2019-м. Чтобы вынести окончательное решение, судье понадобилось провести в совещательной комнате целых полтора месяца. На оглашение приговора ушло два дня.

Миллионы на зарплату фиктивным работникам

По версии обвинения, в 2011 году между Министерством образования и науки России и КНИТУ-КАИ был заключен контракт на разработку новой технологии. Университет взялся выполнить контракт, предварительно приняв участие в торгах. При этом инициатива участия в тендере исходила от компании «Нур-тех», которая в последующем стала подрядчиком исполнения заказа.

Обвинение убеждено, что Галеев, руководивший фирмой на тот момент, уже тогда придумал план, для исполнения которого привлек своего партнера – экс-руководителя группы компаний «Нур» Загира Исрафилова.

Судебное следствие по делу началось еще в 2019-м. Чтобы вынести окончательное решение, судье понадобилось провести в совещательной комнате целых полтора месяца Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Разработанный Галиевым план предусматривал участие в конкурсе на получение госконтракта, его выигрыш, создание видимости исполнения работ, фиктивное трудоустройство в КАИ сотрудников "Нур-теха" с последующим выводом похищенных средств под видом зарплаты. В целях сокрытия совершенного преступления Галиев планировал выдать за конечный результат оборудование с аналогичными характеристиками, для чего планировалось использовать часть похищенных средств», – процитировал в приговоре обвинительное заключение судья Наиль Камалетдинов.

Чтобы быть уверенными в выигрыше тендера, вуз якобы даже указал в заявке, что на выполнение работ ему требуется сумма в два раза меньшая, чем у конкурентов, – 95 млн рублей.

«Галеев и Исрафилов, действуя по предварительному сговору, осознавая, что представители КАИ и Министерства образования будут проверять качество выполненных работ, в связи с чем может вскрыться обман, решили привлечь к преступлению Гуреева», – также зачитал судья.

Согласно тексту гособвинения, хоть официальным руководителем госконтракта от КАИ выступал Юрий Гортышев, занимавший на тот момент должность ректора, фактически контролировал проведение работ именно Виктор Гуреев.

В результате за время исполнения госконтракта в вуз якобы были устроены 22 сотрудника компании-подрядчика. Кроме того, еще несколько десятков работников КАИ фиктивно числились исполнителями госзаказа. Работники занимались документооборотом, но не были связаны с разработкой технологии. За годы работы им незаконно выплатили зарплату на 10 миллионов рублей.

Загира Исрафилова суд приговорил к 6,5 года колонии. Он оказался единственным из троих подсудимых, кто будет отбывать наказание в колонии Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Претензий к так называемой китайской подделке нет

Контракт на 95 млн рублей числится исполненным с 2019-го, однако экономические полицейские уверены – под видом собственной разработки Минобрнауки РФ и КАИ получили промышленный комплекс из Китая, а все отчеты о работах по производству технологии и оборудования для выпуска суперпрочной полимерной доски с нанодобавками были фикцией. При этом КНИТУ-КАИ потерпевшей стороной себя так и не признал, нынешний ректор вуза Альберт Гильмутдинов лично подтвердил это на одном из прошлых судебных заседаний.

Все фигуранты дела вину отрицают. По их словам, во время исполнения контракта «Нур-тех» действительно приобретал некоторые материалы за рубежом, но закупленные в Китае детали модифицировались и патентовались университетом.

Согласно показаниям Гуреева, данным во время судебного следствия, претензий нет даже у заказчика проекта – в МОН РФ считают, что госконтракт выполнен в полном объеме и без замечаний.

По словам экс-проректора, все выделенные бюджетные средства были использованы по назначению: 53,7 млн перечислены «Нур-теху» на проведение самих работ, 12,8 млн выплатили сотрудникам «Нур-теха», работавшим как совместители в КНИТУ-КАИ, еще 10 млн – штатным сотрудникам вуза, работавшим по госконтракту. Еще 16,7 млн, по словам Гуреева, были потрачены на страховые взносы в Пенсионный фонд, расходы на командировки, накладные, текущие расходы и коммунальные услуги.

Марат Галеев был приговорен к 6 годам колонии общего режима, однако и он тоже свой срок уже пересидел в СИЗО Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Все платежи были проведены бухгалтерией КНИТУ-КАИ в строгом соответствии со сметой госконтракта и регламентом, утвержденным в КНИТУ-КАИ. Как следует из показаний главного бухгалтера КНИТУ-КАИ, выполнение сметы сведено до 1 копейки», – отмечал экс-проректор на одном из прошлых заседаний.

Кроме того, по словам Гуреева, опытно-промышленное производство, которое должно было быть создано по госконтракту, работает, оборудование поставлено на баланс вуза, работоспособно и производит продукцию, а патентное право на разработанную технологию оформлено на КНИТУ-КАИ.

Признать виновным и отпустить

Ранее в прениях гособвинитель Елена Петрова просила для троих подсудимых 17 лет колонии.

Для Галеева прокурор попросила 6,5 года колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Такой же штраф Петрова потребовала назначить и Исрафилову и отправить его за решетку на 6 лет и 8 месяцев. Для бывшего проректора вуза Виктора Гуреева гособвинение попросило 4,5 года колонии со штрафом в полмиллиона рублей.

Экс-проректор Виктор Гуреев получил 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Этот срок он уже отбыл под домашним арестом, поэтому был освобожден от наказания Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Суд признал вину всех троих фигурантов дела доказанной, однако сократил сумму ущерба до 66 миллионов.

Экс-проректор Виктор Гуреев получил 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Этот срок, как выяснилось, он уже отбыл под домашним арестом, поэтому был освобожден от наказания. При этом действия Гуреева суд квалифицировал как пособничество в мошенничестве. Обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было исключено как излишне вмененное.

Как стало известно агентству, Гуреев и его защитники с приговором не согласны и собираются обжаловать его в вышестоящей инстанции. Экс-проректор продолжает настаивать на своей невиновности.

Марат Галеев был приговорен к 6 годам колонии общего режима, однако и он тоже свой срок уже пересидел в СИЗО (один день в СИЗО идет за полтора в колонии общего режима), поэтому сегодня его освободили из-под стражи.

Загира Исрафилова суд приговорил к 6,5 года колонии. Он оказался единственным из троих подсудимых, кто будет отбывать наказание в колонии. Срок нахождения его под арестом не превысил назначенного судом наказания.