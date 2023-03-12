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Руc Тат
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Происшествия 12 марта 2023 00:16

Стеклопакет одной из квартир челнинской многоэтажки вылетел на улицу после хлопка

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В одной из квартир многоэтажного дома в 38-м комплексе в Набережных Челнах в результате хлопка вылетело окно. Очевидцы рассказали «Татар-информу», что стеклопакет валяется на земле в нескольких десятках метров от дома.

ЧП произошло в одной из квартир на девятом этаже. В настоящее время на месте работают сотрудники всех экстренных служб города.

Что именно произошло, пока непонятно, официальных комментариев пока никто не дает.

Возле дома стоят скорые. По словам местных жителей, есть погибший – так ли это на самом деле и если да, то что стало причиной его гибели, пока выясняется.

Жителей соседних квартир эвакуировали. В соцсетях появилась информация о хлопке газа, однако местные жители рассказали, что дом не газифицирован, в квартирах установлены электроплиты.

#хлопок
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