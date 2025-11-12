news_header_top
Экономика 12 ноября 2025 19:47

Нагуманов предложил распространить субсидию многодетным семьям на исламскую ипотеку

Тимур Нагуманов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сенатор от Татарстана Тимур Нагуманов предложил разрешить использовать для погашения ипотеки, выдаваемой в рамках партнерского исламского финансирования, субсидию многодетным семьям в размере 450 тыс. рублей.

На сегодняшнем заседании Совета Федерации представитель Татарстана обратился с этой просьбой к генеральному директору корпорации «Дом.РФ» Виталию Мутко (видео опубликовано на сайте верхней палаты парламента).

«Спасибо большое хочется сказать за поддержку проектов в Республике Татарстан. Сейчас у нас достаточно активно реализуется эксперимент по партнерскому финансированию, и этот инструмент очень востребован нашими гражданами. Однако он, конечно же, пока менее доступен по сравнению с классической ипотекой и так далее. Так, например, многодетные семьи сегодня в России могут получить от государства сумму в размере 450 тыс. рублей (оператором выступает у нас «Дом.РФ»), но такой механизм пока не распространяется на партнерское финансирование», – констатировал Нагуманов.

В связи с этим сенатор от Татарстана поинтересовался у гендиректора «Дом.РФ», как он оценивает перспективы этого инструмента в целом и возможность применения «такого способа льготирования» для поддержки многодетных семей, взявших исламскую ипотеку, в частности.

«Ну, в Татарстане опыт очень хороший, у вас и фонд (Госжилфонд РТ – прим. Т-и) свой, и вы очень много строите жилья, и социального жилья. Мы все время внимательно смотрим. Вы, действительно, наши большие партнеры», – заметил Мутко, но при этом обратил внимание на возможные препятствия на пути реализации предложения.

«Вот этот проект – мы, конечно, изучаем его. <…> Конечно, с вашим механизмом это можно соединить. Но тогда вам придется ряд решений своих собственных принимать», – подчеркнул он и добавил, что мера «очень серьезная», но уже очень давно не индексировалась.

Вместе с тем глава «Дом.РФ» упомянул, что, если коэффициент рождаемости в регионе меньше 1,4, предусмотрена дополнительная субсидия для взявших ипотеку многодетных семей в размере 550 тыс. рублей. По его оценке, в общей сложности 30% семей сумели закрыть ипотеки за счет субсидии в 450 тыс. рублей.

С 2019 года многодетным семьям, в которых с 1 января 2019-го по 31 декабря 2030-го включительно родился третий и последующий ребенок, предусмотрена субсидия в размере 450 тыс. рублей на погашение долга по ипотеке.
