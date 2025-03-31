«Очевидно, что объем рынка партнерского исламского финансирования будет только расти»

Как проходит эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию в Татарстане? Эффективна ли торговая электронная площадка, презентованная Минэкономики РТ на прошлогоднем KazanForum? Что нужно сделать для дальнейшего развития этого рынка в России? Об этом в интервью «Татар-инофрму» рассказал заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов.





Роман Амирханов: «Портфель сделок по размещению средств по итогам 2024 года увеличился на 75%, объем операций по привлечению средств вырос более чем в 2,5 раза»

«За 2024 год количество участников эксперимента по партнерскому финансированию в Татарстане выросло втрое»

– Роман Дамирович, уже два года в России реализуется эксперимент по партнерскому финансированию. На коллегии Минэкономики РТ Раису Татарстана Рустаму Минниханову презентовали итоги партнерского финансирования за 2024 год. Можно привести эти цифры? Как вы оцениваете ход эксперимента?

– Татарстан, наряду с Чеченской Республикой, Республикой Башкортостан и Республикой Дагестан, является пилотным регионом по внедрению принципов партнерского финансирования в России.

В целом работа в сфере партнерских финансов в Республике Татарстан ведется уже более 15 лет, накоплен успешный опыт реализации отдельных проектов, формируется соответствующая инфраструктура.

Принятие закона о проведении эксперимента существенно повысило активность на рынке партнерских финансов. Мы фиксируем увеличение количества участников эксперимента и разрабатываемых продуктов, а также рост объемов сделок по партнерскому финансированию.

За прошедший год количество участников эксперимента, осуществляющих деятельность на территории республики, увеличилось втрое. Напомню, всего в реестре Банка России 30 организаций, из которых 22 работают в Татарстане. Разработано и реализуется более 30 продуктов для физических и юридических лиц.

Портфель сделок по размещению средств по итогам 2024 года увеличился на 75%, объем операций по привлечению средств вырос более чем в 2,5 раза. Сегодня эти средства направлены на развитие экономики и реализацию инвестиционных проектов.

Очевидно, что динамика хорошая и объем этого рынка будет только увеличиваться.

– Какие сделки в рамках эксперимента заключаются в республике чаще всего? Кто более активен в эксперименте – бизнес или частные лица?

– По результатам наших социологических исследований одинаковый интерес к партнерским финансам проявляют как граждане, так и финансовые организации. Население интересуют купля-продажа товара, недвижимости с наценкой, рассрочкой платежа, размещение инвестиций в исламские финансовые компании. Бизнес заинтересован в купле-продаже с наценкой, рассрочкой платежа и в проектном финансировании. Это подтверждается и статистикой наших участников рынка.

– В чем основные отличия партнерского финансирования от традиционных финансовых инструментов?

– Прежде всего, это отказ от процентных операций. Доходы формируются исключительно на основе реальных операций и взаимной выгоды. Также это исключение неопределенности – договоры должны быть прозрачными, с четко определенными условиями.

Необходимо отметить, что продуктами партнерского финансирования могут воспользоваться все желающие вне зависимости от религиозной, национальной или иной принадлежности. Это отражено в Федеральном законе №417-ФЗ.

Торговая площадка для предпринимателей (if.zakazrf.ru) – это специализированная электронная торговая площадка, которая соответствует принципам партнерского финансирования Фото: скриншот сайта

«Важным событием этого года станет проведение в Казани первой в России международной конференции AAOIFI»

– В прошлом году на KazanForum Министерство экономики РТ презентовало торговую электронную площадку для предпринимателей по нормам исламского финансирования и исламский информационный портал. Запущены ли эти проекты и какие результаты показала электронная площадка для предпринимателей?

– Торговая площадка для предпринимателей (if.zakazrf.ru) – это специализированная электронная торговая площадка, которая соответствует принципам партнерского финансирования. Она специализируется на проведении торговых процедур по поставке продуктов питания, соответствующих стандартам Халяль. С момента запуска проведено более 250 сделок на сумму 200 млн рублей.

Что касается Единого портала исламских финансов, то с момента запуска его посетило более 12 тысяч пользователей. Есть возможность оставить обращение по интересующим вопросам. Важно, что вопросы, касающиеся партнерского финансирования, поступают не только от населения и представителей бизнеса республики, но и из других регионов нашей страны.

- Важной целью эксперимента является привлечение международных инвестиций. Каких результатов удалось достичь в этом направлении?

- Для привлечения инвестиций в рамках партнерского финансирования в Татарстане наработан необходимый опыт и инструменты. Реализованы первые в России сделки по привлечению финансирования, разработаны операции по привлечению инвестиций через выпуск технического сукука, реализован первый в нашей стране выпуск цифровой исламской облигации с привлечением финансирования, проведены первые межрегиональные финансовые сделки по принципам партнерского финансирования.

Важным событием этого года станет проведение Первой международной конференции AAOIFI «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству» 15–16 мая 2025 года в дни Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».

Организаторами мероприятия выступают Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Стратегическим партнером мероприятия выступит ПАО «Сбербанк». Ключевым событием мероприятия станет проведение пленарного заседания с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, председателя AAOIFI шейха Ибрагима Бен Халифа Аль Халифа, представителей Банка России и Министерства финансов Российской Федерации, авторитетных международных экспертов.

На конференции планируется обсудить вопросы образования и подготовки кадров в области партнерского финансирования, стандартизации деятельности, потенциала для международных инвестиций.

Проведение столь престижной конференции является важным сигналом для международного сообщества о развитии партнерского финансирования в России.

В целом, сектор партнерских (исламских) финансов в нашей стране имеет большой потенциал. Многое уже сделано для реализации этого потенциала, но многое нам предстоит сделать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уверен, что партнерские исламские финансы займут свое достойное место на российском рынке»

- Каковы перспективы развития рынка?

- Говоря о перспективах, необходимо отметить, что с учетом запросов финансовых организаций, бизнеса и населения для обеспечения чистоты эксперимента и организации возможности реализации продуктов на всей территории страны, привлечения дополнительных инвестиций из стран исламского мира необходимо создание на федеральном уровне единых стандартов по продуктам партнерского финансирования, разработанных с привлечением участников рынка, духовенства, а также российских и международных экспертов.

Необходимость проработки данного вопроса подтверждается и по итогам обсуждения с иностранными партнерами, работающими в сфере партнерских (исламских) финансов. Это позволит обеспечить единообразное применение правил партнерского финансирования и повышение прозрачности, эффективности и привлекательности инструментов партнерского финансирования, в том числе для иностранных инвесторов.

Для решения этих задач регионами – участниками эксперимента совместно с Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, депутатами Государственной Думы, участниками рынка и духовенством подготовлен проект изменений в федеральный закон 417-ФЗ. Он предусматривает механизм разработки и утверждения стандартов партнерского финансирования, расширение перечня сделок (операций) партнерского финансирования, которые вправе осуществлять участники эксперимента, продление срока проведения эксперимента еще на три года. Основные предложения республики нашли свое отражение в законопроекте.

В целом, сектор партнерских (исламских) финансов в нашей стране имеет большой потенциал. Многое уже сделано для реализации этого потенциала, но многое нам предстоит сделать.

Результаты эксперимента зависят от эффективности скоординированной деятельности регионов-участников эксперимента, федеральных и региональных органов власти, участников рынка, духовенства и экспертного сообщества.

Уверен, что мы пройдем этот путь вместе и партнерские исламские финансы займут свое достойное место на российском рынке.