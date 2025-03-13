«Ездят с липовыми документами»: в Казани ГАИ устроила облаву на таксистов-мигрантов

После резонансного ДТП на улице Вишневского, где таксист сбил 11 человек возле остановки, автоинспекторы усилили работу – на дорогах столицы РТ стало появляться больше экипажей.

Одновременно с этим автоинспекторы особое внимание уделяют мигрантам, которые нелегально работают в такси. Напомним, в конце января Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете привлечения иностранных работников с патентами в ряде отраслей, включая такси.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Начался рейд сегодня утром на перекрестке улиц Татарстан и Габдуллы Тукая. Внимательные водители быстро сообщили остальным об этом через мобильное приложение, оставив предупреждение. Однако такие метки на картах могут помогать нарушителям избегать наказаний, поэтому инспекторы просят воздержаться от их размещения.

«В основном водители такси не соблюдают требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и управляют транспортными средствами, на которые незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси. Активно проводится работа по выявлению иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, направленную на извлечение прибыли в рамках перевозки пассажиров на основании национального водительского удостоверения», – рассказал командир полка ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Казани Дамир Мингазов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Останавливали автоинспекторы во время сегодняшнего рейда всех водителей, но особый упор делали на таксистов. У одного водителя попросили очистить номера от грязи — из-за погодных условий штрафовать не стали.

«Погода сегодня ужасная. Номера протру и буду следить за этим. К таким рейдам я отношусь с пониманием. Сколько таксистов ездят с липовыми документами, сколько неадекватных людей садятся за руль – правильно, что проверяют», – поделился своим мнением один из автомобилистов.

Затем задержали таксиста, у которого отсутствовала страховка, — ему был выписан штраф.

«Я работаю в такси, машину купил неделю назад, страховку оформить еще не успел. Это правильно, что усилили проверки, все-таки мы возим людей, это очень ответственно», – поделился Субхитдин. Он рассказал, что является уроженцем Таджикистана, живет в России уже 15 лет и давно получил гражданство.

«То, что депортировать будут тех, кто без документов в стране находится, это правильно. У меня все родственники здесь живут и у всех есть документы. Нужно соблюдать законы государства, в котором живешь», – считает он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Еще одного водителя оштрафовали за то, что не пропустил пешехода на зебре.

«В последний момент увидел пешехода. Ну виноват – признаю. Буду платить штраф, спорить не стану. У меня стаж 32 года, но все равно бывает задумаешься, отвлечешься и нарушаешь. Автоинспекторы молодцы, что рейды проводят, вот недавно на Вишневского какое ДТП произошло! Конечно нужно проверять водителей», - поделился Андрей Локалин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Другой таксист, проработавший в этой сфере два года, поделился, что иногда нарушает ПДД, но при этом у него есть все необходимые документы для работы в такси.

«В первую очередь должны обращать внимание на безопасность. Я сам бывший военный, 15 лет в разведке служил и уверен – если никто не будет на дорогах контролировать ситуацию, все будут нарушать», - поделился водитель.

Он рассказал, что родился в Узбекистане, российское гражданство получил еще в 90-е.

«У каждой семьи есть свои проблемы, но без документов находиться в стране нельзя, надо решать этот вопрос в первую очередь. Потом уже можно спокойно жить и работать», – считает он.

Во время проверок многие таксисты, работающие без опознавательных знаков, пытаются скрыть от инспекторов факт перевозки пассажиров, особенно если трудятся под чужим аккаунтом или нелегально. Однако их несложно распознать: телефон с приложением для работы на приборной панели, откинутое вперед пассажирское кресло. А если вдобавок машина белая, а за рулем сидит иностранец, то вероятность того, что это именно такси, приближается к 100%.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Татар информ» рассказывал, что 10 марта водитель такси сбил 11 человек, которые стояли на автобусной остановке.

На водителя завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Позже экспертиза обнаружила следы наркотических веществ в биоматериалах водителя, 29-летнего Евгения Крусева. Он объяснил, что употребил наркотики месяц назад. На следующий день Крусева арестовали на 15 суток по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Сегодня же стало известно еще об одном нарушении со стороны таксиста – он использовал поддельную справку от психиатра-нарколога.

По истечении 15 суток ареста Крусева снова доставят в суд, где будет решаться вопрос о его аресте уже по уголовным статьям.