Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

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В Татарстане предприятиям запретили привлекать иностранных граждан, работающих на основе патента, для работы в десяти отраслях экономики. Соответствующий запрет будет действовать до конца текущего года. Указ об этом подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Меры коснутся 10 видов экономической деятельности:

— перевозка опасных грузов;

— легковые такси и арендованные автомобили с водителем;

— предоставление финансовых услуг (помимо услуг по страхованию и пенсионному обеспечению);

— страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);

— вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования;

— деятельность в области права и бухгалтерского учета;

— ветеринария;

— охранные службы, в том числе частные;

— организация и проведение азартных игр и заключение пари, организация и проведение лотерей;

— ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Компании и организации должны привести свой штат в соответствие с указом в течение трех месяцев после его вступления в силу.