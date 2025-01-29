Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками
В Татарстане предприятиям запретили привлекать иностранных граждан, работающих на основе патента, для работы в десяти отраслях экономики. Соответствующий запрет будет действовать до конца текущего года. Указ об этом подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Меры коснутся 10 видов экономической деятельности:
— перевозка опасных грузов;
— легковые такси и арендованные автомобили с водителем;
— предоставление финансовых услуг (помимо услуг по страхованию и пенсионному обеспечению);
— страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);
— вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования;
— деятельность в области права и бухгалтерского учета;
— ветеринария;
— охранные службы, в том числе частные;
— организация и проведение азартных игр и заключение пари, организация и проведение лотерей;
— ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
Компании и организации должны привести свой штат в соответствие с указом в течение трех месяцев после его вступления в силу.