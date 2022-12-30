Гладков заявил, что от обстрелов со стороны Украины погибли 22 жителя Белгородчины

С начала специальной военной операции на Украине из-за обстрелов со стороны соседней страны в Белгородской области погибли 22 мирных жителя и еще 100 получили ранения. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».

«Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, — это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены», — пояснил губернатор.

Кроме того, в результате обстрелов населенных пунктов области частично или полностью разрушены более 1,6 тыс. квартир и жилых домов, добавил он. В 15 населенных пунктов, где объявлен режим ЧС муниципального уровня, жителей «практически не осталось — они отселены». «Отселены порядка 7 тыс. человек», — уточнил Гладков.

По словам главы области, в оставшихся без жителей населенных пунктах нет газо- и теплоснабжения, причем восстановить их невозможно из-за угрозы новых атак. Оставленные здания разрушаются как из-за обстрелов, так и из-за отсутствия отопления в зимний период.

«Мы уже с этой проблемой сами не справимся, мы обратились на уровень Правительства РФ за оказанием помощи», — резюмировал Вячеслав Гладков.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую 24 февраля 2022 года начал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.

При этом в Белгородской области во второй половине ноября рассказали о строительстве «засечной черты», названной по аналогии с Белгородской чертой XVII века, а в начале декабря анонсировали формирование отрядов территориальной обороны из числа не подлежащих мобилизации.