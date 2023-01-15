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Политика
15 января 2023  18:00

В Белгородской области под обстрел ВСУ попал рынок в Шебекино

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В Белгородской области украинские вооруженные силы обстреляли рынок. В результате удара пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет», – сказал руководитель региона. 

По его словам, оперативные службы на месте, администрация проводит подомовой обход территории.

Ранее Президент РФ Владимир Путин дал Кабмину и руководству Белгородской и еще трех областей РФ поручение, по которому жителям регионов помогут восстановить утраченное в результате обстрелов ВСУ жилье.

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