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Общество 7 октября 2024 14:46

Нацбиблиотеку РТ закроют для посещения во время саммита БРИКС

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Нацбиблиотеку РТ закроют для посещения во время саммита БРИКС
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Национальную библиотеку Татарстана закроют для посещения во время саммита БРИКС. Об этом сообщается в аккаунте библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

«Неудобства для вас вызваны необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности, связанных с подготовкой и проведением XVI саммита БРИКС», говорится в сообщении.

Библиотеку закроют для посещения с 21 по 24 октября, взять или сдать книги в этот период тоже будет невозможно. Автоматически сроки возврата книг продлят. С 25 октября библиотека заработает в обычном режиме.

Накануне стало известно, что туристы не смогут попасть на экскурсии в Казанском Кремле из-за саммита БРИКС. Экспозиции будут недоступны для просмотра с 17 по 23 октября.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.

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#национальная библиотека рт #саммит БРИКС
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