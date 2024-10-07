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Нацбиблиотеку РТ закроют для посещения во время саммита БРИКС
Национальную библиотеку Татарстана закроют для посещения во время саммита БРИКС. Об этом сообщается в аккаунте библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
«Неудобства для вас вызваны необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности, связанных с подготовкой и проведением XVI саммита БРИКС», — говорится в сообщении.
Библиотеку закроют для посещения с 21 по 24 октября, взять или сдать книги в этот период тоже будет невозможно. Автоматически сроки возврата книг продлят. С 25 октября библиотека заработает в обычном режиме.
Накануне стало известно, что туристы не смогут попасть на экскурсии в Казанском Кремле из-за саммита БРИКС. Экспозиции будут недоступны для просмотра с 17 по 23 октября.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.
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