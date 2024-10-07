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Из-за саммита БРИКС колледжи и вузы Казани перешли на дистанционное обучение
Из-за саммита БРИКС студенты колледжей, техникумов и вузов Казани сегодня перешли на дистанционное обучение. В таком формате учеба продлится до 27 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства образовании и науки РТ.
При этом Казанский федеральный университет еще ранее перешел на дистанционную учебу — с 1 сентября по 17 октября установлен период теоретического обучения в форме самостоятельной работы студентов.
«Преподаватели будут проводить еженедельные консультации со студентами на интернет-платформах, проверять качество подготовки студентов, корректировать дальнейший ход теоретического обучения», — сказано в сообщении университета.
После завершения теоретического обучения с 18 по 31 октября студенты КФУ будут находиться на каникулах. С 1 ноября они приступят к очным занятиям в полном объеме.
В школах Казани из-за саммита БРИКС изменили даты осенних каникул. Учащиеся будут отдыхать с 21 по 28 октября. При этом в школах других муниципалитетов Татарстана осенние каникулы пройдут с 28 октября по 6 ноября.
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