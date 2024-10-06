Экскурсии в музеях Казанского Кремля будут недоступны в дни саммита БРИКС

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Туристы не смогут попасть на экскурсии в Казанском Кремле в преддверии и во время саммита БРИКС. Даты недоступны для брони на сайте музея-заповедника.

Так, к примеру, приобрести входные билеты на выставки «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве» (Центр «Эрмитаж-Казань»), «Авангард. На телеге в XXI век» (выставочные залы Присутственных мест), «Охотничье оружие: взгляд сквозь прицел истории» (Музей Пушечного двора) и другие можно до 16 и с 24 октября. Таким образом, экспозиции будут недоступны для просмотра с 17 по 23 октября.

Саммит БРИКС в Казани, напомним, состоится 22-24 октября 2024 года.