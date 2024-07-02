Татарстанцев предупредили о 33-градусной жаре

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Во вторник, 2 июля, в Татарстане ожидается жаркая погода без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Прогнозируются переменная облачность и ветер до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 13 до 18 градусов, а днем поднимутся до 28-33.

Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров. По данным Гидрометцентра РТ, в середине недели температуры воздуха составят до +36 градусов, а осадков не предвидится.