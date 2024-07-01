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К середине недели в Татарстане установится 36-градусная жара
После случившегося сегодня прохождения атмосферного фронта Татарстан окажется в центральной части антициклона, из-за чего в республике на несколько дней установится сухая и жаркая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
В ночные часы температура воздуха будет составлять от +13, +18 градусов до +16, +21. Уже завтра, 2 июля, в дневные часы воздух прогреется до +28, +34 градусов, отмечают синоптики.
В четверг, 4 июля, столбики термометров в светлое время суток поднимутся до 31–36 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха на территории региона будет на 5–7 градусов превышать климатическую норму.
Согласно предварительным данным метеорологов, аномально жаркая погода с дневными температурами от +31 до +36 градусов сохранится в Татарстане до конца недели. Вместе с тем в пятницу, субботу и воскресенье местами по республике могут пройти грозовые дожди.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.
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