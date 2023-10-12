Башни Казанского Кремля планируют отремонтировать к KazanForum в 2024 году

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Исторические объекты музея-заповедника «Казанский Кремль» отреставрируют к международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» в 2024 году. На выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации выделят 5,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Заявки на участие в тендере принимаются до 18 октября, подрядчика определят 20 октября 2023 года. Сами реставрационные работы должны быть выполнены до 30 марта 2024 года.

Согласно документам, реставрации подлежат Консисторская, Преображенская, Тайницкая, Пятигранная башни, а также руины мавзолея казанских ханов и башня Сююмбике.

Следующий международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет 16-17 мая 2024 года. Он проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023 года событие получило федеральный статус.