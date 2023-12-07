Минниханов и Таха Айхан обсудили привлечение молодежи на KazanForum и саммит БРИКС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В саммите глав государств БРИКС и БРИКС+, а также Международном KazanForum необходимо использовать молодежную составляющую. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, стороны затронули в разговоре вопросы дальнейшего взаимодействия, развитие связей в сфере молодежной политики и в новых проектах.

«Считаю, что работа в рамках Молодежного форума ОИС очень важна», — заметил Минниханов.

Он напомнил, что в следующем году Татарстан примет масштабные мероприятия в рамках российского председательства в БРИКС, «Игры будущего», а также Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». К этим международным мероприятиям важно привлечь молодежь.