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Минниханов и Таха Айхан обсудили привлечение молодежи на KazanForum и саммит БРИКС
В саммите глав государств БРИКС и БРИКС+, а также Международном KazanForum необходимо использовать молодежную составляющую. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, стороны затронули в разговоре вопросы дальнейшего взаимодействия, развитие связей в сфере молодежной политики и в новых проектах.
«Считаю, что работа в рамках Молодежного форума ОИС очень важна», — заметил Минниханов.
Он напомнил, что в следующем году Татарстан примет масштабные мероприятия в рамках российского председательства в БРИКС, «Игры будущего», а также Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». К этим международным мероприятиям важно привлечь молодежь.
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