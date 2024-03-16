Наблюдатели из стран СНГ побывали на избирательных участках Арского района

Фото: «Арск-информ»

Сегодня за тем, как проходят выборы Президента России на избирательных участках в Арском районе Татарстана, наблюдали представители стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает «Арск-информ».

В число международных наблюдателей входили заместитель начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства Дмитрий Санько, заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Олег Токун и заместитель директора Института общественной политики партии AMANAT из Казахстана Даурен Базаров.

Сначала гости посетили расположенный в Арском педагогическом колледже участок №937, где насчитывается 1495 избирателей. «У нас один самых больших избирательных участков в районе. Люди активные, приходят, как на праздник. Много и впервые голосующих. В качестве подарка им даем брелки. На выходе стоят волонтеры. Они каждому избирателю дают браслеты», — заметила председатель УИК Лилия Мусина.

Заместитель директора Института общественной политики казахстанской партии AMANAT Даурен Базаров рассказал, что впервые оказался на территории Татарстана.

«Татарстан — это святая земля, мы побывали в мечетях. Исторические, культурные места, природа — всё очень красиво. Нельзя не отметить и татарское гостеприимство. Вчера и сегодня мы уже посетили несколько избирательных участков. Наша цель — наблюдать за выборами, как они проходят, всё ли прозрачно, законно. С каждым разом наблюдаем, что всё идет по законам Российской Федерации. Избирательный процесс у нас в Казахстане и у вас в России не особо отличается. Есть лишь незначительные отличия», — поделился впечатлениями наблюдатель.

В Арском педколледже иностранные гости также посетили единственный в мире музей «Алифба». Заведующий музеем Дамир Тазиев провел них специальную экскурсию.

На участке №939, организованном в Арском ДК, наблюдатели смогли увидеть Масленицу. На площадке напротив избиратели, пришедшие на выборы семьями, играли, веселились, пели и танцевали. А на участке №941 в Арской школе искусств гостей встретили дети в национальных костюмах с песнями под гармонь. Была сделана фотография на память.

«Посещая избирательные участки, мы заполняем специальный лист, где излагаем свое мнение, впечатления и отправляем в ЦИК, чтобы подтвердить законность выборов», — заметил Олег Токун, который посетил впоследствии Высокогорский район РТ.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).