Международные наблюдатели будут следить, как проходят выборы Президента РФ в Альметьевске

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Сегодня в Альметьевск прибыли международные наблюдатели, чтобы следить за тем, как проходят в этом татарстанском городе выборы Президента России. Об этом сообщает телеканал «ЮВТ-24».

Представители иностранных государств побывали на избирательном участке №792, организованном в Молодежном центре. Они наблюдали за ходом голосования вплость до закрытия участка.

Завтра наблюдатели должны посетить еще несколько участков. Речь идет об участках №808, расположенном в Альметьевском профессиональном колледже, №797 в местном драматическом театре и №817 в гимназии «Адымнар-Альметьевск».

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).