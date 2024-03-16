Сотрудник аппарата Союзного государства: Высокогорцы приходят на выборы всей семьей

Сегодня наблюдатели из стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества посетили избирательные участки в Высокогорском районе Татарстана. Об этом пишет газета «Высокогорские вести».

Гости пообщались с сотрудниками избирательных комиссий, узнали, как организована их работа, и проверили соответствие происходящего на участках российскому законодательству, отмечает издание.

Заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Олег Токун восхитился тем, что высокогорцы приходят на выборы всей семьей.

До Высокой Горы международные наблюдатели уже побывали в Елабуге, Мамадыше и Арске. Завтра они отправятся в Казань.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).