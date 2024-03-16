Наблюдатель из Испании: «Удивляет праздничная атмосфера»

Фото: газета «Челнинские известия»

Группа международных экспертов и наблюдателей, представляющих Беларусь, Доминиканскую Республику, Индонезию, Испанию, Казахстан и Танзанию, посетила сегодня Набережные Челны, чтобы ознакомиться с ходом проведения выборов Президента России. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Наблюдатели побывали на нескольких избирательных участках, организованных в школах №16 и 42, в Татарском драматическом театре имени А. Гилязова, а также в НП «КАМАЗ-Автоспорт», отмечает издание.

«В целом в Испании система проведения выборов такая же, как в России. Но что действительно отличается и удивляет — это праздничная атмосфера: участвуют дети, люди приходят с семьями. Для них устраиваются праздники. Этого в нашей стране нет. Также привлек внимание технологический прогресс, он на высоком уровне. Мы видим, что всё сделано с бюллетенями, организованно подсчитываются голоса», — поделился своим видением отличий избирательного процесса в двух странах эксперт из Испании Хосе Мануэль Менендес Манхон.

Фото: газета «Челнинские известия»

«Могу сказать, что я просто удивлена, меня очень поразило, что выборы Президента в России — это демократический праздник. Есть много новшеств в российских выборах, которые нам можно было бы позаимствовать. Например, в вашей стране есть 28 регионов, где дистанционно голосуют. В Индонезии такого нет. Также у вас есть самовыдвиженцы, независимые кандидаты, у нас это не предусмотрено», — заметила в свою очередь представитель Индонезии Деви Рахмавати. По мнению эксперта, ее стране есть что перенять у РФ в плане организации избирательного процесса.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).