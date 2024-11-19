Набиуллина заявила о переломной точке в борьбе с инфляцией

Эльвира Набиуллина

Фото: duma.gov.ru

Банк России сейчас находится в переломной точке в борьбе с инфляцией, и уже в следующем году регулятор может приступить к снижению ключевой ставки. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Государственной Думы РФ.

«Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом, а здесь очень важны лаги», — отметила глава ЦБ (цитата по РБК).

«Это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции», — уверена в связи с этим Эльвира Набиуллина.

При этом в Центробанке убеждены, что действия регулятора позволят снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем, 2024 году, а затем стабилизировать ее на уровне, близком к 4%.

«И по мере ее (инфляции — прим. Т-и) торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», — пояснила Набиуллина.

Кроме того, она выразила уверенность, что при текущей политике ЦБ в России отсутствует риск стагфляции. «На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную, обоснованную денежно-кредитную политику, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим», — уточнила Набиуллина (цитата по РИА Новости).

Ранее, 25 октября, Центральный банк РФ поднял ключевую ставку с 19 до рекордного 21% годовых.